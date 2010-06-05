Томенко назвав сумною історією два «замахи» на Януковича за два дні

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА “виставляє главу держави не в дуже привабливому світі, коли пояснює, що два дні поспіль посилені заходи безпеки в місті пов’язані начебто з інформацією про замахи на нього”.

Про це М.ТОМЕНКО заявив під час ефіру на “5 каналі”.

"Це сумна історія. Це другий замах за два дні. Або в країні якась щоденна небезпека для Президента, або оточення провокує Президента на такі заяви", - сказав віце-спікер.

Він зауважив, що влада подібними заявами робить усе, аби склалося враження, що в Україні живуть терористи. "Якась країна терористів, яка не дає Президенту пересуватися, тому півміста повинно чекати, коли він проїде", - сказав М.ТОМЕНКО.

На думку віце-спікера, складається враження, що оточення Президента "навмисне його підставляє", а з іншого боку - створює проблеми для всієї столиці.

"Держава, у якій під час Помаранчевої революції ніхто нікого не побив, тепер, виявляється, є державою, у якій щодня готуються замахи на Президента", - додав М.ТОМЕНКО.