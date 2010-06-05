Експерт думає, що Україна не зрозуміє широкої приватизації від Януковича

Завдання з подальшого розширення приватизації і скорочення частини державної власності до 25–30% суперечить настроям населення, майже 65% якого негативно ставиться до великої приватизації.

Про це в коментарі тижневику «Дзеркало тижня» заявив директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій ГЄЄЦЬ, коментуючи положення Програми економічних реформ, запропонованої Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

На його думку, розширення приватизації створює нестабільний політичний фон для майбутніх виборів. За його словами, якщо правді є такі наміри, треба докорінно змінити підходи до приватизації, особливо в частині відгородження від монопольного контролю власності, транспарентності самої приватизації.

Коментуючи програму економічних реформ, В.ГЄЄЦЬ також зазначив, що в документі фактично випущена земельна та адміністративно-територіальна реформа.

«Декларується необхідність впровадження ринку землі - це абсолютно правильно, це треба робити найшвидше. Але при цьому дуже необхідно вирішити питання дозвільної системи: кому можна продавати, як цією землею має розпоряджатися власник, і як вона має використовуватися», - підкреслив В.ГЄЄЦЬ.

Регіональна реформа, закладена в програмі, на його думку, має бути доповнена комплексною адміністративно-територіальною, інакше вона повноцінно не працюватиме.