Віхи тижня. Пересичення Януковичем і Тимошенко проти авторитаризму

Віктор Янукович на честь 100 днів свого президентства постарався заповнити собою інформаційний простір країни. Юлія Тимошенко б`є на сполох про загрозу авторитаризму. Парламентська коаліція і спікер Верховної Ради все менше задоволені одне одним.

Влада спробувала зробити 100 днів Віктора Януковича якщо не загальнонародним, то масштабним святом. От тільки народних гулянь не стали організовувати, спробувавши обмежити доступ до президентського тіла зпалених захватом громадян, які не пройшли перевірку безпеки. Віктор Федорович, як і належить президентові-реформатору, вважав за краще розповідати про майбутні успіхи в робочому режимі, демонструючи рішучість будувати Україну для людей, а не для влади.

Програма «Заможне суспільство, конкурентоздатна економіка, ефективна держава», як з`ясувалося після її оприлюднення, є плодом зусиль українських і зарубіжних фахівців. Документ – досить масштабний, і навіть отримав схвалення представників міжнародних фінансових організацій, стомлених плутаниною у вищих ешелонах української влади. Презентація програми реформ дала можливість главі держави вкотре наголосити, що він бачить Україну через 10 років у двадцятці провідних країн світу. Для цього нашій країні доведеться не тільки оперативно прийняти Податковий кодекс, але й провести масштабну приватизацію і за п`ять років мінімізувати об`єми державної власності. Янукович планує підвищувати пенсійний вік і тарифи на житлово-комунальні послуги, створити прозорий ринок землі сільськогосподарського призначення. Ці ініціативи апріорі не можуть сподобатися комуністам, тому міграція «тушок» до коаліційних лав триватиме. Про це в президентському посланні, певна річ, не йшлося.

У політичному аспекті глава держави вирішив потішити присутніх на виголошенні щорічного президентського послання тезою, що олігархи і лобісти відтепер стоятимуть у загальній черзі. Ймовірно, це буде все ж таки привілейована черга, оскільки Віктор Янукович виступає за повернення до мажоритарної складової виборів, а одним адмінресурсом у цьому питанні не обійтися. Віктор Федорович планує бути вірним ідеї євроінтеграції і розвивати стратегічне партнерство з Росією. Наслідки альянсу з Москвою вже відчув Рінат Ахметов, який несподівано з`ясував, що він – хай найбагатший, але далеко не найвпливовіший громадянин України. Експерти вважають, що скандальні покупки Запорожсталі і ММК імені Ілліча – тільки перші ластівки російського інтересу до українських промислових об`єктів.

Під час святкування 100 днів Януковича стало зрозуміло, навіщо главі держави багатотисячне МВС. Міліціонери з «Беркута» зробили все можливе, щоб президентське око не турбували опозиціонери з партії «За Україну», а тішили активісти Партії регіонів. Не потрібно мати розуму аж понад голову, щоб розуміти: якщо сьогодні опозицію заштовхують на задвірки «України», то завтра постараються не пустити до парламенту і місцевих рад. Правда, Віктор Федорович демонструє рішучість боротися з цензурою в ЗМІ і готовий забезпечувати права опозиції. Подивимося, наскільки вистачить президентського завзяття, адже один в полі не воїн.

Своєрідний «подарунок» главі держави зробив заступник міністра екології й охорони навколишнього середовища Богдан Преснер, якого затримали на хабареві в особливо великих розмірах. Правда, рідне міністерство (до шефа якого Віктора Бойка висловлюють серйозні претензії представники Блоку Литвина, що делегував міністра в його крісло) упевнене, що чиновникові помстилися за активну політичну позицію під час президентських виборів. Підтримував Преснер, як не дивно, Партію регіонів.

Тим часом парламентська коаліція намагається стати для Віктора Януковича чимось на зразок доброго джина. Представники більшості у Верховній Раді всього за тиждень прийняли в першому читанні закони «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики», «Про судовий устрій і статус суддів», «Про всеукраїнський референдум». На кожний з документів можна було б витратити кілька днів, щоб зняти шорсткості й суперечності, але «більшовики» беруть кількістю. Учасників коаліції не бентежить той факт, що деякі норми законів не відповідають Конституції, вони професійно, пригадавши надбані ще за Радянського Союзу навики, «дають план». Події у Верховній Раді змушують пригадати вираз спікера російської Державної Думи Бориса Гризлова «Парламент – не місце для дискусій». Втім, колезі Бориса Вікторовича, Володимирові Литвину, ця ситуація в законодавчому органі явно не до душі. Стривожений перетягуванням однопартійців у «регіональні» лави Володимир Михайлович не виключає, що навесні наступного року будуть проведені дострокові парламентські вибори. На них соціологи не дають втішних для Литвина прогнозів, та й можливостей для ефективного демаршу у парламентського голови майже не залишилося.

Власну оцінку дала 100 дням Януковича Юлія Тимошенко. Вона останнім часом дещо зменшила оберти і вважає за краще не розпилюватися. Юлія Володимирівна була цього разу вельми красномовною, відзначивши «євроінтеграційну балаканину» президента і «курс Януковича на Гондурас». Лідер БЮТ упевнена, що її давній опонент і невдалий союзник Віктор Янукович будує в Україні авторитарну і корупційну модель управління. Тимошенко підозрює, що через всеукраїнський референдум влада спробує закріпити масштабні президентські повноваження в Конституції. Тому Юлія Володимирівна закликає громадськість створити альтернативний проект Конституції, який передбачав би можливість референдуму про дострокові парламентські й президентські вибори. Треба сказати, що статус «лідера опозиції», багато разів оскаржений іншими опонентами влади, як виявилось для Юлії Тимошенко не дуже підходить. Їй би депутатський мандат або президентське крісло, але поки доводиться керувати перереєстрацією бютівських депутатів.

Євген Магда