Бродський пропонує закрутити гайки чиновникам - Тігіпко проти

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Михайло БРОДСЬКИЙ стверджує, що уряд не підтримав його законопроект щодо підвищення відповідальності держслужбовців та ідею дерегуляції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомпідприємництва.

На нараді у віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА уряд відправив на доопрацювання розроблений комітетом законопроект, яким вводиться відповідальність урядовців усіх рівнів за недотримання вимог дозвільного і регуляторного законодавства. Законопроектом передбачалося, що за перше порушення на урядовця накладається штраф у 5 окладів, а після другого він позбавляється права працювати на державній службі на кілька років.

Даному законопроекту чинили опір урядовці, оскільки згідно з ним, під відповідальність потрапляє кожний другий державний службовець, включаючи вищих посадовців.

«На жаль, високопосадовці не підтримують законопроект і взагалі ідею дерегуляції. Віце-прем`єр-міністр С.ТІГІПКО взагалі вважає законопроект популістським, тому повернув його на доопрацювання», – повідомив М.БРОДСЬКИЙ.

У комітеті відзначили, що на сьогодні кількість регуляторних актів постійно збільшується, урядовці часто не виконують вимог законів.