Вибух у Стамбулі: поранено 13 поліцейських і 2 перехожих

У Стамбулі внаслідок вибуху шумової гранати поранено 13 поліцейських та двоє випадкових перехожих.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 9.00 у Стамбулі внаслідок терористичного акту, під час якого була застосована, за попередніми даними, шумова граната, отримали поранення 13 поліцейських.

Інцидент стався в європейській частині Стамбулу в районі Халкали, що розташований на відстані близько 30 км від району Бешикташ, де зараз в готелі «Чіраган Палац Кемпінські» проходить саміт Нарад зі взаємодії і довіри заходів в Азії.

У заході в рамках робочого візиту до Туреччини також бере участь українська офіційна делегація на чолі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Наразі представники правоохоронних органів Туреччини офіційно не заявляють про можливий зв’язок теракту із проведенням саміту.