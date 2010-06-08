У ПР думають, що українці все ж таки зрозуміють пенсійну реформу

Завдяки “вдалим газовим контрактам” з Росією, Україна могла би обійтися без кредиту Міжнародного валютного фонду, однак його гроші допоможуть здійснювати реформи більш комфортно. Про це на телеканалі ТВі заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Олексій ПЛОТНИКОВ.

За його словами, програма економічних реформ передбачає найбільше навантаження на 2011 рік, повідомляє прес-служба телеканалу.

«Там прописано, що 2010 рік, – це, скоріше, законодавча діяльність, а от з початку 2011-го – це найбільший такий пік реформ, у 12-й рік держава входить у стані часткового реформування чи реформування по галузях економіки. Парламентські вибори, які відбудуться у жовтні 2012 року, вони вже не будуть проходити на тлі непопулярних реформ», - розповів О.ПЛОТНИКОВ.

За його словами, нова програма реформ, хоч і передбачає непопулярні кроки, особливого тиску на пересічного громадянина не завдаватиме. Міжнародний валютний фонд теж не вимагатиме практичних заходів, які би послаблювали соціальний захист українців. «Фонд вимагає економічні реформи – це позиція перша. Реалістичність економічних реформ - це позиція друга, здатність реформ до виконання - це позиція третя. Це три позиції, які вимагає МВФ. Вимоги МВФ, скоріше, концептуальні, академічні, аніж практичні», - заявив народний депутат.

Разом з тим, О.ПЛОТНИКОВ припускає, що уникнути часткового затягування паска, не вдасться. «Ризик є. Але, я думаю, що буде певне усвідомлення, що це йде на користь громадян, на користь державі. По-друге, це буде відбуватися на тлі економічного зростання і на тлі того, що стан у державі буде спокійний, держава буде розвиватися. Якщо не буде якихось чинників, які б обтяжували економічний та політичний розвиток, і в такому плані, коли будуть відбуватися ті ж пенсійні реформи, я думаю, громадяни все ж таки з розумінням поставляться до цього», - сподівається депутат.