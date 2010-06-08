Азаров ще думає: інвестиції в Україну - це парадокс чи закономірність?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що на сьогодні можна зробити висновок, що в Україні настала стабільність і в країну можна вкладати кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму «Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення».

«Як не парадоксально, а може, й закономірно – до країни хочуть прийти інвестори, і з хорошими грошима. Питання тільки в тому, на яких умовах», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що, налагоджуючи роботу з інвесторами, необхідно дотримувати баланс інтересів. «Нам важливо знайти баланс інтересів між інвестором і нашим народом. Ми зацікавлені у «довгих» грошах, у стабільних грошах, що вкладаються не на кредитній, а на інвестиційній основі у довгострокові проекти модернізації нашої економіки», – сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр відзначив, що напрями модернізації чітко визначені у програмі реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.