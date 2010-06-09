Могильов заявляє, що про відсидку Чорновола говорив як приватна особа

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту відхилити проект постанови про звільнення Анатолія МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради, народний депутат Борис ТАРАСЮК, представляючи проект постанови, зазначив, що політико-правовими підставами для розгляду питання про звільнення А.МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ є жорстка реакція з боку МВС на чисельні мітинги опозиції, а також його висловлювання щодо відбування покарання за кримінальною статтею лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола і виправдовування злочинів сталінського режиму - депортацію у період з 1941 по 1944 роки кримських татар з місць їх постійного проживання на території України.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що подальше перебування А.МОГИЛЬОВА на посаді міністра внутрішніх справ України є загрозою для демократичного розвитку держави та несумісне з тими моральними якостями, яким має відповідати особа, яка обіймає зазначену посаду.

А.МОГИЛЬОВ спростував звинувачення авторів проекту постанови. Він зазначив, що висловлювався щодо відбування покарання за кримінальною статтею В.Чорновола та начебто виправдовув депортацію у період з 1941 по 1944 роки кримських татар як приватна особа. Що ж до дій працівників міліції, які нібито "утискають представників опозицій під час проведення мітингів", то, за його словами, "міліція діяла в межах закону".

Члени комітету ВР під час обговорення зауважували, що це питання потрібно розглядати не з політичної точки зору, а в першу чергу з професійної. Народні депутати не побачили у діях міністра внутрішніх справ та його підлеглих порушень чинного закону, йдеться у повідомленні.

Парламентарії також зазначали, що висловлювання А.МОГИЛЬОВА до його призначення на посаду міністра внутрішніх справ є висловлюваннями приватної особи, на яку вона згідно із законом має право.

Члени комітету ВР більшістю голосів прийняли рішення відхилити проект постанови.