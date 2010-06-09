У Азарова досі не вирахували, хто є новим власником ММК імені Ілліча

У Міністерства промислової політики України немає підстав не вірити версії керівництва ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і особистим заявам його генерального директора Володимира БОЙКА з приводу зміни власника підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу в Дніпропетровську.

За його словами, керівництво комбінату визнає «невеликі юридичні прорахунки, якими скористався несумлінний брокер».

«Доки у нас немає підстав не вірити цій інформації. Керівництво підприємства нормально з нами співпрацює в цьому плані, йде з нами на контакт. Проте в даний момент навіть керівництво підприємства не знає, кому юридично належить підприємство у зв`язку з останніми подіями. Це питання сьогодні на особистому контролі і у Президента, і у прем`єр-міністра. Відповідні компетентні органи активно розбираються, що ж насправді сталося», – сказав С.БІЛЕНЬКИЙ.

Як повідомив заступник міністра, за офіційною інформацією Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку дводенної давності, акції ЗАТ «Ілліч Сталь» належали в рівних частках по 24,99% чотирьом кіпрським офшорним компаніям. «Кому належать ці компанії, ніхто поки що відповісти не може», – сказав С.БІЛЕНЬКИЙ.

За його словами, Кабінет Міністрів і Мінпромполітики за умови, що вся інформація, яку «ми одержуємо від ММК імені Ілліча відповідає дійсності, допомагатимуть комбінату всіма засобами повернути стан речей, коли трудовий колектив володів акціями».

При цьому С.БІЛЕНЬКИЙ відзначив, що зробити це буде нелегко. «Повоювати доведеться. Скільки на це піде часу і з приводу результатів поки що ніхто прогнозувати не може», – резюмував заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня ц.р. представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також декілька інших викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК імені Ілліча.

Разом з тим, генеральний директор ММК імені Ілліча В.БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

3 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Комісія з питань боротьби з рейдерством найближчим часом вивчить ситуацію на ММК імені Ілліча. Прем`єр наголосив, що відповідне доручення було дане Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (більш як 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу, засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.