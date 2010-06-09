Тимошенко: Янукович намагається перетворити Україну на вотчину Росії

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що політичний курс чинної влади на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ спрямований на перетворення України на вотчину Росії.

Як повідомляється на офіційному сайтіЮ.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції в Житомирі.

"Ми за сто днів ЯНУКОВИЧА при владі, за цей короткий час вийшли на ті елементи співпраці з Росією, де розглядають Україну як, по суті, свою вотчину", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Саме тому, на її думку, є неприпустимим створення в Україні спільних підприємств з Росією на невигідних для України умовах.

"Це неприпустимо, тому що коли нам пропонують створювати спільні підприємства на наших потужних можливостях, пропонуючи нам неконтрольні пакети, міноритарні пакети, - це є поглинанням", - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що уряди України та Росії продовжують готувати такі угоди.

"Сьогодні десятки таких угод готуються, не одиниці", - повідомила лідер БЮТ.

За її словами, спротив громадянського суспільства свого часу призупинив підписання невигідних для України угод з Росією, але не скасував його.

"І тому нам потрібно з вами бути пильними і не допустити такого розвитку подій", - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.