Тимошенко: радикально засуджую підняття віку виходу на пенсію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що через ініціативу підвищити пенсійний вік Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перекладає складнощі подолання кризи на плечі громадян.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила на прес-конференції у Житомирі.

"Я радикально засуджую підняття віку виходу на пенсію людей, тому що ЯНУКОВИЧ усі складнощі подолання кризи, всі складнощі економічного становлення перекладає з плечей великого кланового олігархічного бізнесу на плечі пересічних, далеко не заможних громадян", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицію лідер БЮТ обґрунтувала тим, що середня тривалість життя в Україні нижча за запропонований Президентом пенсійний вік. "Чоловіки в Україні в середньому живуть трошки більше, ніж 61 рік. Як їх можна у 65 років виводити на пенсію? Як можна жінок, які вже у 55 років внаслідок важкої праці, складного екологічного стану, необлаштованого соціального життя вже виснажуються?", - обурилася вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що збільшення пенсійного віку позбавить людей можливості, підробляючи після виходу на пенсію, трохи збільшувати свої і так низькі статки. "Коли людина виходить на пенсію, вона може одночасно заробляти пенсію і ще працювати десь, підробляти заробітну плату і хоча б після 55 і 60 років підвищити свої можливі статки", - зазначила вона.