Глава МЗС Грузії подякував Януковичу за його позицію

Міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ дякує керівництву України за заяви з приводу територіальної цілісності Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ВАШАДЗЕ сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ у Києві.

«Я хотів би подякувати Президенту України і міністру закордонних справ України К.ГРИЩЕНКУ за ті заяви, що були нещодавно зроблені з приводу територіальної цілісності Грузії», - сказав Г.ВАШАДЗЕ.

За його словами, це ще раз підтверджує стабілізуючу роль, яку Україна грає в регіоні, і те, що країна стоїть на варті міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що завжди виступав проти порушення територіальної цілісності держав, зокрема, визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії.

«Є міжнародні норми і міжнародні закони, відповідно до яких будь-які порушення цілісності тієї чи іншої держави заборонені. Ми не маємо права вітати ці процеси у світі – там, де відбувається порушення цілісності території тієї чи іншої країни, і тим паче визнавати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що «ніколи не визнавав законності дій, які порушують територіальну цілісність і кордони держав».