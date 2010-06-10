Могильов попросив уявити, як він з барабаном входить у спальню

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає, що акції протесту чи на підтримку когось не повинні обмежувати права інших людей, які не беруть в них участі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Демократія - це свобода права, і я маю право нормально жити. Будь-яка протестна акція не повинна порушувати нормальне життя інших людей. Якщо я прийду до вас у спальню з барабаном і почну барабанити проти того, що птахи сідають на мій балкон. Це нормально?», - сказав міністр.

При цьому А.МОГИЛЬОВ додав, що «за будь-якої акції має бути порядок. Я не маю права допускати бійок і конфліктів».

«Тому міліція вживатиме заходи з охорони прав всіх людей. Працівників міліції на таких заходах буде рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення охорони громадського порядку», - заявив міністр.