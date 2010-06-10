БЮТ хоче, щоб законопроект Януковича дійшов до Венеціанської комісії

Фракція БЮТ пропонуватиме Верховній Раді України визначитися щодо направлення до Венеціанської комісії законопроекту про судоустрій, якщо це відмовиться зробити голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив народний депутат від БЮТ Дмитро ШВЕЦЬ.

Він зауважив, що в понеділок на Погоджувальній раді фракція БЮТ пропонуватиме В.ЛИТВИНУ самостійно направити відповідний законопроект до Венеціанської комісії.

При цьому народний депутат нагадав, що В.ЛИТВИН сам вже заявляв, що є всі підстави, аби Венеціанська комісія надала свої висновки щодо цього законопроекту.

«Якщо голова Верховної Ради не погодиться на те, щоб одноособово прийняти таке рішення, то ми повинні наполягати на тому, щоб це питання було вирішено у вівторок, 15 червня, на засіданні Верховної Ради», - сказав він.

Д.ШВЕЦЬ вважає, що провладні фракції не повинні заперечувати проти того, щоб така авторитетна структура як Венеціанська комісія дала свій висновок.

Під час засідання опозиційного уряду було ухвалено рішення про підготовку відповідного листа до голови ВР В.ЛИТВИНА, а також про створення робочої групи при опозиційному уряді з підготовки альтернативної судово-правової реформи.