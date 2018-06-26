Котра пані більше прибріхує – Акімова чи Тимошенко?

Якщо вірити Акімовій, то в травні відбувся бум податкових надходжень… Спочатку оприлюдніть плани розписів за доходами та витратам, а ми вже самі зможемо порадіти успіхам уряду. Якщо вони є…

У політичних діячів, що приходять в Україні до влади, завжди чомусь починає прогресувати звичка казати неправду або напівправду. За часи урядування Тимошенко громадяни постійно слухали дезінформацію щодо ситуації в економіці країни та справжніх намірів урядовців. Нині звичку казати неправду (чи напівправду, що, як відомо, подекуди гірша за відверту брехню), активно освоюють можновладці з Партії регіонів.

Так, перший віце-прем’єр Андрій Клюєв, відповідаючи на запитання, чому для проведення аудиту діяльності попереднього уряду було обрано компанію Trout Cacheris, які для цього висуваються терміни і в яку суму обійдеться Україні цей аудит, відповів так: «Проводили тендер, і на тендері визначили, яка компанія. Тому тут все прозоро».

Дуже хотілось би дізнатися, коли ж цей тендер проводився, де розміщалась інформація щодо нього, які компанії взяли в ньому участь, яку ціну запропонували інші учасниками і яку заплатять з бюджету Trout Cacheris… А якщо вже компанію обирали непрозоро, невідомо яку суму вирішили виплатити їй за рахунок платників податків, то навіщо в цьому випадку казати очевидну для всіх неправду?

Кепську звичку казати напівправду, на жаль, починає демонструвати й перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. Її заява про те, що Держбюджет України за січень – травень 2010 року перевиконано на 8,8%, може викликати лише відчуття дежавю. Нас майже весь минулий рік годували інформацією про те, як доблесний уряд на чолі з пані Тимошенко перевиконує план мобілізації коштів до Держбюджету, дарма що всі розуміли: з виконанням плану надходжень ситуація з кожним місяцем тільки погіршується. Даних за травень ще немає (уряд Азарова має звичку оприлюднювати цю інформацію майже з місячною затримкою), тому можу лише послатися на дані Казначействащодо надходжень до Держбюджету за січень – квітень.

Так, Казначейство повідомляло: «Тимчасовим розписом доходів (із змінами) на січень – квітень 2010 року передбачено надходжень до загального фонду в сумі 65731,4 млн. грн. Фактично за цей період до загального фонду державного бюджету надійшло 58154,1 млн. гривень, що становить 88,5 % призначень на січень – квітень 2010 року».

Якщо вірити пані Акімовій, то в травні відбувся просто бум податкових надходжень. Усі платники податків кинулися допомагати податківцям та митникам перевиконувати плани сплати податків просто ударними темпами. Цікаво, чому можновладці постійно хочуть тримати нас за дурнів? Нагадаю, що одній пані звичка казати неправду обернулася тим, що їй просто перестали вірити мільйони виборців, голосів яких їй забракло на президентських виборах.

Якщо пані Акімова чи ще хтось із можновладців і далі розповідатимуть про виконання та перевиконання Держбюджету, то спочатку оприлюдніть плани розписів за доходами та витратам, а тоді ми вже спільно зможемо радіти успіхам уряду. Як казав Жванецький, сперечатися щодо смаку ананасів краще з тими, хто їх їв.

Борис Кушнірук, економіст