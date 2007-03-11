Стецьків прогнозує поразку помаранчевих сил у разі дострокових виборів

Один з лідерів громадянського руху “Народна самооборона”, радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що у разі дострокових виборів навесні цього року помаранчеві сили зазнали б поразки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив учора ввечері у прямому ефірі на Івано-Франківському FM-радіо «Західний полюс».

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «дострокові вибори малоймовірні та чи потрібні зараз». «Якби вибори відбулися цієї весни, то помаранчеві сили програли б. - наголосив він. - Тому що у ЯНУКОВИЧА нині є 30%, комуністи також проходять в парламент на дострокових виборах, «Наша Україна» впала до 7%, а БЮТ має 20% з копійками. От і порахуйте. В кращому випадку буде 50 на 50».

«Я думаю, може, я безнадійний романтик, але мені здається, що зараз в Україні потрібна довготривала копітка робота по формуванню громадянських структур в кожному місті і селі, - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ. - «Народна самооборона» то не є бліц-криг, то робота на роки і, повірте, нічого страшного не буде, якщо вибори в Україні будуть строковими, в 2011 році”. Це означає, на його думку, “що маємо час людей самоорганізувати, навчити їх боротися за свої права, сказати їм, що таке народний протест і чому він є ефективним”. За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «ми обрали важкий шлях, і якщо «Народна самооборона» буде в кожному місті і селі, то рано чи пізно «Народна самооборона» поміняє владу».