У Турчинова таки немає параної

Заступник керівника Центрального виборчого штабу Блоку Юлії Тимошенко Олег НАДОША вважає, що виправдовування представників «Нашої України» щодо їх непричетності до організації роботи паралельного сервера звучать несерйозно.

Як зазначив УНІАН О.НАДОША, “найбільше мене розсмішила екскурсія по території «правозахисної академії». Сервер - це не контейнер, який можна фізично побачити. І на дверях кабінетів не пишуть «Відділ фальсифікацій результатів виборів». Транзитний сервер це - пара комп`ютерів, кабель і десяток людей, що знаються на роботі комп`ютерного відділу ЦВК”.

До того ж, відзначає О.НАДОША, представники «Нашої України» ніяк не можуть визначитися, що саме розташовано в будинку на вулиці Фрунзе - чи правозахисна академія, чи телефонний центр, чи “гаряча лінія”.

Водночас, за словами О.НАДОШІ, “ЦВК має зацікавитися, чому телефонний центр “Нашої України” орендовано на фізичних осіб і не оплачено з виборчого фонду блоку. А на місці силових структур, я б зацікавився, за який рахунок і з якою метою до так званої “правозахисної академії” прокладено надпотужний кабель, що забезпечує передачу інформації в космічних обсягах -100 мегабіт на секунду”.

Далі, зазначає представник БЮТ, “чому “Наша Україна” аж до прес-конференції Турчинова мовчала про свій телефонний центр, а телефонів «гарячої лінії» ніхто не рекламував. Чому, зрештою, телефонний центр охороняється як база НАТО, а «телефоністки» змінюють номери на автомобілях. Чому група прикриття центру має партійні квитки «Батьківщини»? І таких питань дуже багато”.

При цьому заступник керівника Центрального виборчого штабу БЮТ зазначив: “Ми не прагнемо звинуватити “Нашу Україну” у фальсифікаціях. Ми лише оприлюднили інформацію, яку мали, і попередили про можливість повторення історії з транзитним сервером. Може після цього в когось перестануть свербіти руки і зникне бажання підкоригувати результати народного волевиявлення”.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня керівник Центрального виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив про існування спеціальної мережі, за допомогою якої можна буде втрутитися в роботу сервера ЦВК. Пославшись на «надійні джерела», О.ТУРЧИНОВ заявив, що процеси, пов`язані з вказаною мережею, контролюють члени «Нашої України» Микола КАТЕРИНЧУК і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, будинок, до якого проведено мережу, розташований у Києві на вул. Фрунзе, 15-а. Інша адреса, за словами О.ТУРЧИНОВА, з яким пов`язана вказана мережа, знаходиться в Києві на вул. Спаській, де розташований штаб «Нашої України». Він зазначив, що технічні можливості цієї мережі дозволяють заходити на сервер ЦВК, знімати інформацію в оперативному режимі, і при бажанні вносити в неї корективи.

Того ж дня Виборчий блок “Наша Україна” запросив журналістів відвідати приміщення на вул.. Фрунзе, 15-а.

Заступник керівника виборчої кампанії «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ повідомив журналістам, що приміщення по вулиці Фрунзе, 15-а належить правоохоронній організації “Одеська правозахисна академія”. Він розповів, що єдине, що пов’язує «Нашу Україну» з цією організацією, – це укладена угода. Відповідно до цієї угоди, академія організувала “гарячу” телефонну лінію, на яку громадяни України можуть повідомити про будь-які порушення в ході виборчої кампанії. «Наша Україна», у свою чергу, цю інформацію вивчає і у разі необхідності реагує як на рівні ЦВК, так і Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ. «На тому наші стосунки з цією організацією кінчаються», - сказав Р.ЗВАРИЧ. Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що керівник правозахисної організації є членом партії «Батьківщина», тобто - однопартійцем ТУРЧИНОВА. «Тому, якщо є якісь питання (щодо транзитного сервера. – УНІАН), то їх ліпше ставити БЮТ», - сказав Р.ЗВАРИЧ. За його словами, «Наша Україна» з самого початку заявляла, що вона зацікавлена у проведенні чесних і прозорих виборів. Саме тому і була організована ця “гаряча” телефонна лінія.