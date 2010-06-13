Комуністи кажуть, що охоронці тримають Януковича в "психологічний напрузі"

Відповідальні за безпеку президента Віктора Януковича намагаються тримати його в "психологічний напрузі".

Про це заявив депутат від Компартії Леонід Грач, повідомляє ВВС.

"Ті, хто відповідає за безпеку, це якраз ті, хто завжди намагається тримати того, кого охороняють, у психологічній напрузі", - сказав він.

"І з цього, як то кажуть, намотують собі погони, звання, намотують штати, і роблять із себе найнезамінніших. Насправді кажу, що проти лома нема прийому. І чим скромніше, тим воно краще", - зазначив депутат.

Грач підкреслив, що кількість президентських охоронці зазнала суттєвих змін за останніх трьох президентів: "У Кучми було 40 чоловік, Ющенко після Кучми збільшив до ста, а Віктор Федорович збільшив від ста до ста сімдесяти".

"Знаючи Віктора Федоровича і знаючи його пролетарське походження, він сильна натура і, що називається, сильний мужик. А те, що дурницю втнули зі збільшенням до такої межі його особистої охорони, так це прибічники, які навколо нього", - наголосив він.

"І на шкоду йому роблять, а не користь", - додав комуніст.

Українська правда