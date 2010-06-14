Порошенко стверджує, що на його бізнес ніхто не зазіхав

Екс-міністр закордонних справ України, власник “5-го каналу” Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що на нього не чинили тиск щодо продажу свого бізнесу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі в неділю.

Відповідаючи на запитання щодо чуток про тиск на власників українських телеканалів з метою відібрати цей бізнес П.ПОРОШЕНКО відповів: ”Я не коментую чуток щодо інших особистостей, які стверджують, що був той, чи інший тиск задля прийняття того, чи іншого рішення. Я можу сказати, що жодного разу, починаючи з 2006 року, я не відчув на собі будь-який тиск, загрозу з точки зору тих, чи інших інтересів для того, щоб досягнути тієї, чи іншої мети”.

Водночас П.ПОРОШЕНКО зазначив, що отримував пропозиції продати “той, чи інший бізнес”.

За його словами, після того, як він відмовився, ніяких додаткових кроків по відношенню до нього здійснено не було. “Я не вважаю це тиском. Вважаю, що це абсолютно нормальна позиція”, - сказав П.ПОРОШЕНКО

В той же час на уточнююче запитання, чи були подібні пропозиції за нової влади в Україні, він зауважив: “В тому числі були після зміни влади”.