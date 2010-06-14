Інтрига «Нашої України» має прізвище Наливайченко?

Зміна лідера партії «Наша Україна» може статися у липні-серпні на черговому з`їзді політичної сили.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина» № 98 від 14 червня, відзначаючи, що новим головою партії «Наша Україна» може стати екс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. Про що виданню повідомили одразу кілька високопосадових членів цієї політичної сили. До оголошення рішення з цього питання політичним лідером «Нашої України» Віктором ЮЩЕНКОМ вони вирішили зберігати інтригу. "Останнім часом у керівництві партії триває дискусія з питання модернізації. Серед інструментів, які мають її забезпечити, розглядається і можлива зміна лідера, – заявив газеті член президії політради НУ Микола ОНИЩУК. – Прізвище НАЛИВАЙЧЕНКО час від часу звучить, однак на офіційному рівні питання ще не вирішене. Формалізація цієї пропозиції можлива лише за умови підтримки нинішнього лідера партії і більшості партійців".

"Після програшу на президентських виборах, в яких брав участь глава партії (В.ЮЩЕНКО одержав 5,45% голосів), всі розуміють, що «Нашій Україні» потрібні реформи, – сказав член політради НУ, народний депутат Андрій ПАРУБІЙ. – Віктор ЮЩЕНКО оголосив, що у партію буде залучено цілий ряд нових людей, у тому числі і В.НАЛИВАЙЧЕНКО".

На думку М.ОНИЩУКА, В.ЮЩЕНКО після залишення поста Президента не повинен у своїй діяльності замикатися на ролі партійного функціонера. "Сам по собі політичний проект «Наша Україна» для екс-глави держави дуже малий. Віктор ЮЩЕНКО має позиціонувати себе як діяч загальнонаціонального рівня, який повинен стояти над процесом", – сказав він.

Саме М.ОНИЩУК, за інформацією Ъ, на останньому засіданні політради просував кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА у лідери НУ. "НАЛИВАЙЧЕНКО – досвідчений дипломат, який зможе налагодити діалог з партіями націонал-демократичного напряму", – процитував М.ОНИЩУКА співбесідник газети, присутній на засіданні.

Як відомо, після звільнення з поста глави СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО зайнявся громадсько-політичною діяльністю. 20 травня він оголосив про створення громадської ініціативи "Оновлення країни".

Згідно зі статутом НУ, у партії є два пости, на які може претендувати В.НАЛИВАЙЧЕНКО: "політичний лідер" (обіймає В.ЮЩЕНКО) і "голова політради партії" (обіймає екс-глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО). Який з них міг би обійняти В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в НУ ще не вирішили. "Можливо, це буде посада голови політради, можливо – лідера партії. Не виключено, що у статуті з`явиться пост голови партії. Найімовірніше, це питання буде вирішене одночасно з виборами нового керівника", - сказав газеті М.ОНИЩУК. Один із співбесідників Ъ додав, що кандидатура В.УЛЬЯНЧЕНКО як "нове обличчя партії" не розглядається. "Після призначення чоловіка пані УЛЬЯНЧЕНКО заступником міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА її шанси на обрання вкрай малі", – відзначив він.

За інформацією Ъ, проти кандидатури В.НАЛИВАЙЧЕНКА виступає голова Львівської обласної організації НУ, народний депутат Володимир В’ЯЗІВСЬКиЙ. Вчора він заявив Ъ, що не має наміру серйозно говорити про кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА до його вступу до лав НУ: "Багато людей підставляли своє плече Віктору ЮЩЕНКУ, коли він працював президентом, у тому числі і Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. Але ми не можемо говорити про людей, що не є членами партії. Тому це не більш, ніж внутріпартійна дискусія".

Кадрова ротація в НУ може відбутися в липні-серпні на черговому з`їзді партії. Дату заходу поки не визначено, вона залежить від призначення Верховною Радою дня проведення чергових виборів депутатів місцевих рад, мерів, сільських і селищних голів.