Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов стверджує, що росіяни і українці - це єдиний народ. Про це він сказав в інтерв`ю газеті "Известия в Украине". "Я переконаний в тому, що ми не просто братські народи — ми єдиний народ. Зі своїми нюансами, зі своїми особливостями, але єдиний народ", - заявив посол.

На запитання кореспондента видання про те, чи готова Росія відмовитися від будівництва одного з обхідних газотранспортних маршрутів в обмін на частку в українській газотранспортній системі, Зурабов відповів:

"Я знаю відповідь на це запитання, але не скажу. Є такий фільм «Дівчата», де головні герої в кінці фільму цілуються, і дівчина питає: «Сьогодні ми з тобою цілуємося, а що робитимемо завтра?», а хлопець відповідає: «Знайдемо, що...». Тому ваше запитання залишимо для нашої наступної зустрічі".