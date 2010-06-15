НУ-НС готується вийти на заміну комуністам

Керівник Київської міської організації партії "Наша Україна" Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що парламентська фракція НУ-НС восени може вступити до коаліції з Партією регіонів без комуністів.

Про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив в інтерв`ю "Газете по-киевски"(№ 109 від 15 червня).

"Якщо вдасться домовитися всередині фракції НУ-НС про відновлення реальної роботи, то восени можна порушувати питання про входження до коаліції і виведення звідти комуністів", - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

На його думку, перебування комуністів при владі є прямою провиною партії "Наша Україна". "Те, що "НУ" намагаються загнати у вузький проміжок етнонаціоналізму, – неправильно. Ми не знайшли потрібних гасел і програм, які були б цікаві всій Україні. Через це, загалом, і зазнали поразки на виборах: як президентських, так і парламентських. У нас було багато популістських гасел: замість об`єднання "НУ" з Партією регіонів у рамках коаліції з подальшим формуванням уряду, ми допустили комуністів до влади. І те, що вони зараз біля керма, – пряма провина "НУ", - пояснив він.

Ю.ЄХАНУРОВ також вважає, що події у парламенті в день ратифікації харківських угод про продовження термінів перебування в Україні Чорноморського флоту Росії є свідоцтвом того, що "окремі депутати НУ-НС піддалися на провокацію БЮТ".

"Те, що били депутатів з "НУ", доводить, що була змова. Щодо дій у парламенті – наявності парасольок, розставлених, де треба, людей – зрозуміло: сценарій завчасно "здали" керівництву парламенту і Партії регіонів", - переконаний керівник столичної організації "Нашої України".