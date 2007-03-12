Кисельов стверджує, що Ющенко не вніс кандидатуру Короля на голову СБУ

Заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще не вніс у парламент кандидатуру Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, у разі внесення цієї кандидатури до Верховної Ради України виникне «ситуація неоднозначна».

Говорячи про кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України, депутат висловив переконання, що «ця кандидатура не пройде». На його думку, парламент по кандидатурі В.ОГРИЗКА «уже сказав своє слово».

В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що Президенту В.ЮЩЕНКУ, голові ВР Олександру МОРОЗУ та прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ необхідно зустрічатися «і домовлятися про узгоджену кандидатуру».

Він підкреслив, що «якщо по ОГРИЗКУ питання стояло однозначно, враховуючи деякі моменти, то по КОРОЛЮ ситуація неоднозначна».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і В.КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

28 лютого прес-служба глави держави повідомила, що Президент повторно вніс до Верховної Ради подання на призначення В.ОГРИЗКА та В.КОРОЛЯ.