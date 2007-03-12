Довгий не розуміє, звідки у БЮТ політичний мазохізм

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ висловив переконання у тому, що і Венеціанська комісія, і Конституційний Суд України будуть одностайними у своїй оцінці недемократичності закону про імперативний мандат для місцевих депутатів у його нинішньому варіанті.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Фокус», повідомляє прес-служба Київради.

О.ДОВГИЙ зазначив, що депутати Верховної Ради вже відправили подання щодо цього закону у Венеціанську комісію і після її висновків вони звернуться до Конституційного Суду. При цьому він висловив переконання у тому, що після рішення Конституційного Суду в парламенті буде зареєстровано законопроект про внесення змін до цього закону.

Секретар Київради також підкреслив: «Коли голосувався цей закон, Юлія ТИМОШЕНКО та її політична сила розгорнули дуже бурхливу агітпропівську діяльність по всій країні. Все мало не зводилося до одного: ось приймемо закон про імперативний мандат, і всі проблеми вирішаться - тарифи знизяться, ціни впадуть. Але минув час, і що ми бачимо? Назад до фракції БЮТ по всій Україні повернулися одиниці місцевих депутатів».

«Так навіщо, питається, було лобіювати ухвалення цього закону? Щоб розповісти всьому світу, що саме фракції БЮТ усюди покинули десятки депутатів? Щоб народ побіг жаліти «бідну Юлю»?.. Не розумію, - звідки такий політичний мазохізм у цього блоку», - зазначив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради також скептично поставився до даних соціологічних опитувань, які нібито демонструють деяке зниження рейтингу столичної влади. У зв`язку з цим він підкреслив, що на минулих виборах більшість киян не підтримала попередню столичну владу. Водночас, за словами О.ДОВГОГО, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКІЙ одержав підтримку більшості киян. «І лише після закінчення його каденції виборці, а не «соціологи», дадуть йому свою оцінку», - заявив О.ДОВГИЙ.

При цьому він додав, що на сьогоднішній день команда мера «знайшла в собі сміливість приймати ті непопулярні кроки, які позначаються на рейтингах». «Ми це чудово розуміємо. Але влада для нас - це інструмент реалізації тих кроків і підходів, які ми вважаємо правильними. І не треба нас лякати референдумами», - підкреслив О.ДОВГИЙ.