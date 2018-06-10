Кирило не бажає, щоб в Україні була вулиця гетьмана Мазепи

У липні глава Російської церкви знову пожалує в Україну, і йому дуже не хочеться їхати на крутому мерседесі в Лавру по вулиці Мазепи. Водночас в’їжджати через Лаврську браму, збудовану гетьманом, він не проти…

Багатостраждальна вулиця Івана Мазепи знову в центрі уваги громадськості та ЗМІ. Предстоятель Російської православної церкви Патріарх московський і всієї Росії Кирило звернувся до київської міської влади з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи. У липні глава РПЦ збирається відвідати Україну, і, очевидно, йому б не хотілося добиратися до Києво-Печерської Лаври по вулиці, яка носить ім’я гетьмана, відлученого за вказівкою Петра Першого від церкви.

Чи підтримують ініціативу російського патріарха в самій Лаврі? З таким питанням ми звернулися до інформаційного відділу Української православної церкви МП.

У відповідь нам надіслали опублікований на блозі коментарголови Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, прес-секретаря предстоятеля УПЦ, протоієрея Георгія Коваленка.

– Українська православна церква вже багато років просить, щоб вулицю, на якій знаходиться Свята Успенська Києво-Печерська Лавра назвали Лаврською. Але так сталося, що вулицю Січневого повстання перейменували на вулицю Івана Мазепи. І тепер це схоже на Київський університет святого Володимира, який за радянських часів назвали іменем Шевченка, який трішки підробляв у ньому. Ми любимо, шануємо і поважаємо Тараса Григоровича, але хотіли б, щоб нашому університету (філософський факультет якого і я, до речі, закінчував) повернули історичну назву на честь святого рівноапостольного князя. І в цьому немає жодної політики чи неповаги. Так само і з вулицею Мазепи. Питання перейменування її в Лаврську не має жодного відношення до нашого ставлення до Мазепи. Вулиця, яка веде до Лаври, має називатися Лаврською!

Нагадаємо, раніше вулиця була названа на честь Січневого повстання, однак у 2007 році з бурхливими дискусіями таки була перейменована на вулицю Івана Мазепи. Як зазначалося в проекті тодішнього рішення про перейменування, видатний український гетьман, який керував Україною більш як 20 років, “віддав багато сил та коштів на відродження Гетьманської України”. “Його державні справи виявились надзвичайно сучасними та модерними, гідними наслідування. Іван Мазепа підняв на високий рівень інтелект, духовність та національну свідомість України, поставивши її в один ряд з високо розвиненими європейськими країнами”, – зазначалося у документах.

Ім’я Мазепи вулиця отримала не випадково. Адже саме тут коштом гетьмана було збудовано багато споруд, у тому числі й церковних, відбудовано Лавру.

– Внесок Мазепи у розвиток Києва величезний, – розповідає доктор історичних наук, професор, директор Центру українознавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка Володимир Сергійчук. – Він фактично забудував нинішню вулицю Мазепи. Зокрема, мур навколо Лаври, церкву Всіх Святих на Економічній брамі Печерського монастиря, Микільський військовий собор, я вже не кажу про корпус Києво-Могилянської академії на Подолі, Кирилівську церкву, дзвіницю Софіївського собору, допомогу бурсакам академії і т.д. Усе це за кошти Мазепи.

За оцінками істориків, у цілому за власні гроші Мазепа побудував 26 соборів, церков і дзвіниць. Зусиллями Мазепи відреставровано Троїцьку соборну церкву Кирилівського монастиря, Успенський храм, Троїцьку надбрамну церкву Києво-Печерської Лаври, Софіївський Собор і Михайлівський золотоверхий монастир. У той період сформувався навіть архітектурний стиль, що отримав назву “мазепинське бароко”.

Українській церкві Мазепа подарував і Пересопницьке Євангеліє, на якому приймають присягу президенти України.

Тож невже він не гідний того, щоб його ім’я носила одна зі столичних вулиць?

Заступник директора Інституту історії НАНУ Станіслав Кульчицький свого часу працював у комісії з перейменувань вулиць при КМДА, коли вирішувалося питання про зміну Січневого повстання на Мазепи.

– Виходить, що з приходом до влади нового уряду, який має іншу орієнтацію, інше ставлення до тих чи інших історичних діячів, ми будемо одразу все перейменовувати? – дивується Кульчицький. – Це настільки несолідно й кричуще. З іншого боку, Мазепа, наприклад, представлений на нашій грошовій одиниці (портер гетьмана зображено на лицевому боці 10-гривневій банкноті, у той час як на звороті – панорама Києво-Печерської Лаври. – Авт.), то що, змінювати дизайн гривень, відмовлятися від Мазепи? Ми знаємо, що Московська церква кинула анафему на Мазепу одразу після того, як він порушив свою васальську клятву Петрові. Кирилу неприємно їхати до Лаври по вулиці Мазепи... Наша внутрішня політика якимось чином залежить від сусідньої держави. Тож може бути, що вулицю перейменують.

Минулого тижня питання щодо перейменування вулиці Івана Мазепи розглядалося на засіданні комісії Київради з питань культури й туризму, але депутати не підтримали цей проект рішення. Водночас голова постійної комісії з питань культури й туризму Київради, бютівець Олександр Бригинець заявив, що команда Януковича – Черновецького має намір за будь-якої позиції профільних комісій на наступній сесії перейменувати частину вулиці Івана Мазепи на Лаврську.

– Наша комісія не підтримала зазначене питання, бо, по-перше, проект рішення не проходив через комісію з питань найменувань, по-друге, не було достатньої кількості часу, щоб у цьому розібратися. І головне – громадські слухання, які обов’язкові у таких випадках, проведені не були, – пояснив Бригинець.

Проте, за його словами, представники більшості Януковича – Черновецького заявили йому: “Питання все одно буде вирішено на сесії, незалежно від рішення комісії”.

У тому, що вулицю Мазепи перейменують на Лаврську, депутат Київради з Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський не сумнівається.

– Я впевнений, більшість проголосує, і знову знайдеться аргументація про суспільну необхідність цього кроку, – розповідає Андрієвський. – Треба почути думку киян, щоб люди, які живуть на цій вулиці, чітко сказали: ми хочемо чи не хочемо. Але мені видається дивним, коли таке прохання ми чуємо від наших сусідів. Комусь іще можуть не подобатися назви наших вулиць, так що їх треба одразу змінювати? Це на сто відсотків внутрішня справа України й територіальної громади.

Водночас секретар Київради Олесь Довгий, який у 2007 році заявляв, що перейменування “є дуже важливим в історичному сенсі”, оскільки Мазепа має безпосереднє відношення до цієї вулиці, запевняє, що на сьогодні офіційних звернень про перейменування не отримував.

– Жодних офіційних звернень щодо перейменування вулиці Мазепи до Секретаріату Київради не надходило, – заявив Довгий. – Тому я не можу коментувати те, чого немає. Хочу нагадати, що для того, щоб перейменувати вулицю, має бути витримана необхідна процедура. Відповідне подання повинна зробити громадська група, представники депутатського корпусу Київради або вищі державні органи влади. Також свої висновки має надати профільна комісія Київради. Лише після цього це питання виноситься на засідання Київради.

Ще одні противники перейменування – представники УНП – заявили про акції протесту в разі, якщо це питання таки постане на порядку денному. А поки до протестів не дійшло, вони почали збирати кошти на пам’ятник Мазепі в Києві.

Політолог Володимир Фесенко не проти назви Лаврська – мовляв, це відповідає і географії місця, але він упевнений, що відмова від назви Мазепи викличе конфлікти з політичним підґрунтям.

– Тут є елемент етичного дисонансу, коли представник конфесії зарубіжної держави звертається з такими пропозиціями. Це мають робити представники нашої громади.

Щоб з’ясувати, чи не є звернення патріарха Кирила втручанням у внутрішню політику України, ми звернулися до МЗС. Проте речник цього відомства Олександр Дикусаров відповів, що вони “не коментують таку інформацію”.

Яна Солнцева