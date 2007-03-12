Наша Україна і БЮТ ухвалили заяву про спільні дії і вимоги (виступ Тимошенко)

Фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило у Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, ухвалили заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на цьому засіданні, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО оголосила, що у спільну заяву з вимогами опозиції необхідно включити такий пункт як політична реформа, зокрема, те, що зміни до Конституції призвели до конституційної кризи, і сьогодні необхідно сформувати конституційну комісію поза межами парламенту, а також винести на всеукраїнський референдум питання про форму державного правління в Україні.

Також до вимог Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала включити питання захисту зовнішньополітичного курсу України, зокрема, негайне ухвалення закону, який би денонсував ту частину угоди про Єдиний економічний простір, яка стосується створення наддержавного органу в цій структурі.

Також лідер БЮТ вимогою до коаліції назвала необхідність повернення провідної ролі Президента у питаннях зовнішньої політики і необхідність негайного призначення міністра закордонних справ.

До переліку вимог Ю.ТИМОШЕНКО віднесла зняття з розгляду у Верховній Раді законопроектів, які, за її словами, здійснюють наступ на єдину державну мову в Україні.

До переліку вимог віднесено також звільнення з посад міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, а також негайне призначення голови СБУ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала внести вимогу щодо перепорядкування внутрішніх військ МВС Президенту.

До переліку вимог пропонується внести необхідність розірвання контракту з «РосУкрЕнерго» і перехід на прямі контракти з Росією, Туркменістаном та іншими щодо поставок природного газу в Україну.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, до переліку вимог також необхідно внести подолання тарифної кризи, підвищення пенсій і зарплат, а також термінове припинення існування корупційних схем в економіці, у тому числі негайне припинення рейдерства.

Також опозиція вимагатиме зняття з розгляду парламентом ряду законопроектів, які, на її думку, руйнують основи державної влади в Україні, у тому числі законопроект про Президента і законопроект про внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування (№3207-1).

Лідер БЮТ серед вимог назвала зняття перешкод щодо проведення місцевих референдумів; запровадження відповідальності суддів за корумповані рішення; подолання катастрофічної ситуації в сільському господарстві тощо.

Також опозиція ухвалила спільну заяву, у якій звертається до Президента України з проханням не підписувати відверто лобістські закони.

Станом на 18.40 спільне засідання фракцій БЮТ і “Наша Україна” завершилось.

Як повідомила журналістам прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції підписали лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та лідер фракції БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.