Кримські міністри-комуністи пали жертвою «біти» Джарти

Донецькі знову підтвердили слушність відомого прислів’я про Донбас і «порожняк». І неважливо, що йдеться про Кримську автономію. Виходець з Макіївки (він же прем’єр уряду АРК) Василь Джарти обіцяв звільнити двох міністрів-комуністів – і зробив обіцяне. Щоправда, формально це було зроблено голосуванням Верховної Ради Криму. Але хто б сумнівався в лояльності «автономного» парламенту до «намісника самого Януковича»…

Отже, у середу із займаних посад було звільнено заступника голови Ради міністрів Криму Юрія Корнілова та міністра науки й освіти Валерія Лаврова, які були призначені в уряд автономії за квотою фракції комуністів. А подання про звільнення соратників Леоніда Грача подав саме Василь Джарти. Людина, про яку злі язики кажуть, що начебто в далекі роки молодості він був макіївським «авторитетом» на прізвисько «Вася-Біта» (надто вже віртуозно володів знаряддям гри в бейсбол – але застосовував його дещо своєрідно).

За звільнення Корнілова проголосувало 67 депутатів, за звільнення Лаврова – 69 із 90. Ясна річ, фракція комуністів у голосуванні участі не брала. Більше того, напередодні, у вівторок, Кримське республіканське відділення Компартії України поширило жорстку заяву: мовляв, вимагаємо звільнення самого Джарти. Глава фракції «Комуністи» у ВР АРК В’ячеслав Захаров уніс на розгляд сесії проект рішення щодо дострокового звільнення Василя Георгійовича з посади голови Радміну Криму.

Ну, налякали «Васю-Біту» голим документиком! Його й не такі намагалися лякати. І речами куди серйознішими, навіть великокаліберними. А документ комуністів справді «голий», там доволі абстрактно сказано, що Джарти не надав вагомих претензій щодо роботи міністрів-комуністів, а керувався у своїх вимогах про їх звільнення «помстою комуністам за небажання брати участь у корупційних схемах розкрадання багатств Криму».

Проте жодного прикладу таких «корупційних схем» автори заяви не навели. Уже в середу на засіданні ВР Криму вищезгаданий Захаров про один випадок корупціїказав, звертаючись до Джарти, але якимись напівнатяками: «Василю Георгійовичу, ну ми ж пам’ятаємо, як 7-го числа вирішувалося питання щодо склопакетів по 700 тисяч євро, хто приходив, що пропонував, якій фірмі віддати. Природно, що Валерій Васильович [Лавров] залишився тим, хто стоїть на букві закону» .

Скажемо відверто, 700 тисяч євро за якісь склопакети для екс-міністра довкілля та колишнього керівника виборчого штабу Партії регіонів – не масштаб.

Показово, що Джарти й не приховував політичних мотивів розправи над Корніловим і Лавровим: «Сьогодні комуністи не входять в коаліцію [у парламенті Криму]. Вийшли з коаліції, і тому представництво їх у владі ставиться під питання».

Рідкісний випадок: уперше за останні років двадцять автор цих рядків підтримує комуністів (тяжко в цьому зізнаватися після пам’ятника Сталіну в Запоріжжі та їхньої підтримки одіозного Табачника). Саме й виключно в питанні звільнення Василя Джарти. Але не з мотивів його «зазіхань» на міністрів-комуністів. Ось корупція – це вже ближче до суті справи.

Крим, принаймні до якихось нових «Харківських пактів», є невід’ємною територією суверенної України в статусі «автономної республіки». Тому будь-кому небайдужому до іміджу нашої держави болить питання, хто очолює її великі адміністративні одиниці. Не кажучи вже про те, які наслідки матиме перебування сумнівних осіб на високих посадах для майна, землі та бізнесу на «ввірених територіях».

Не можу судити, наскільки достовірною є інформація про «Васю-Біту» та його бригаду макіївських рекетирів. А про три кримінальні справи, відкриті влітку 2005 року, які нібито змусили Джарти в авральному порядку виїхати з України, – відомо. Колишні правоохоронці кажуть, що все це стовідсотково правда. Нинішні – що все було сфальсифіковано. Проте коли новоспечений спікер ВР Криму пан Константинов хвалив свіжоспеченого ж прем’єра Радміну АРК Джарти душевними словами – «такого класу спеціалістів у Криму немає, скажімо відверто», – то багато сайтівдало цю інформацію з ядучими заголовками на кшталт: «Кримський спікер оголосив, що людей масштабу Васі-Біти ні «Сейлем», ні «Башмаки» не народжували». Якщо хто забув, «Сейлем» і “Башмаки” були найбільшими бандитськими угрупованнями Криму.

Якщо хто вважає все це «лірикою», то є і конкретика. З серпня 2006-го по грудень 2007 року Василь Георгійович очолював міністерство охорони довкілля, яке приваблює політиків різних сил тим, що контролює НАК «Надра України». Це справжнє золоте дно, адже у віданні компанії – розвідка й освоєння нафтогазових родовищ. Після відставки Джарти ГоловКРУ провело перевірку НАК і виявило зловживання на суму 285 млн. грн. За даними ревізорів, за заниженими цінами приватним компаніям було продано 25 свердловин.

Відповідальні й досі не знайдені. Але апогеєм міністерської каденції Джарти став продаж… будівель міністерства! До відставки уряду Віктора Януковича НАК «Надра України» встиг продати дві своїх будівлі в самому центрі Києва – на вул. Володимирській 34/9-а і Володимирській 34/9-б двом донецьким фірмам. Як пише «Власть денег» , «незабаром над колишнім входом в НАК висіла табличка народного депутата від фракції Партії регіонів Віталія Борта».

А тому не треба дивуватися, якщо після чергової зміни влади якась подібна табличка висітиме над входом до колишнього будинку Ради міністрів Кримської автономії…

Микола Писарчук