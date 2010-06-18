Могильов дав зрозуміти, що знає Лондон як свої п'ять пальців

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ запевняє, що ніколи не говорив про необхідність перенесення акцій протесту у Києві на околиці міста, як це відбувається у Лондоні в Гайд-парку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів.

«Якщо ви знайдете хоч єдину заяву А.МОГИЛЬОВА про це десь, я напишу рапорт про відставку одразу ж», - сказав міністр.

Він наголосив, що ніде такого не казав, а ці слова йому приписали в інтерв’ю.

«Тому не варто мене звинувачувати в незнанні географії Лондона», - сказав А.МОГИЛЬОВ.