Азарова питають, чому Україна відкликала своїх адвокатів зі Стокгольма

Народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ просить прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА підтвердити чи спростувати інформацію щодо відкликання Україною адвокатів під час розгляду справи «РосУкрЕнерго» проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит В.ЯВОРІВСЬКОГО був зачитаний сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

Зокрема, депутат просить главу уряду підтвердити або спростувати інформацію про те, що українська сторона відкликала своїх адвокатів-міжнародників із судового процесу у Стокгольмському арбітражному суді, де розглядався позов «РосУкрЕнерго» до України щодо повернення 11 млрд. кубометрів газу вартістю понад 5 млрд. дол., рішення якого завдало великої шкоди національним інтересам та може призвести до втрат держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у «РосУкрЕнерго» у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% акцій «РосУкрЕнерго».

До того ж, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що «РосУкрЕнерго» одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

17 червня фракція БЮТ поширила заяву про те, що відшкодування втрат у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду про передачу компанії «РосУкрЕнерго» 12,1 млрд. куб. м природного газу і штрафування на 200 млн. дол. НАК «Нафтогаз України» становить п’яту частину золотовалютних резервів України.

У БЮТ також заявляли, що держава Україна вивела із процесу захисту інтересів “Нафтогазу” в Стокгольмському суді команду юристів-міжнародників, а залишила лише відомчих юристів НАКу.