Томенко: новій податковій інспекції можна буде присвоїти ім’я Берії

Коментуючи, прийнятий у четвер у першому читанні, Податковий Кодекс під час брифінгу у парламенті, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко сказав, що, окрім серйозних змістовних зауважень, які стосуються кількості та характеру податкових навантажень, є надпринципові речі, про які сьогодні треба говорити.

Микола Томенко назвав 5 новацій Податкового Кодексу, які можуть «перетворити Україну в «поліцейську державу» в гіршому розумінні цього слова», повідомляє офіційний сайт віце-спікера. «По-перше, в додаток до податкової адміністрації та податкової міліції, на чолі цієї поліцейської держави буде поставлена нова структура, яка буде називатися «спеціалізована державна податкова інспекція», - сказав він. Віце-спікер зазначив, що, якщо проаналізувати плани діяльності цієї структури, то їй надані повноваження, які у свій час мали НКВС, ЧК, методи яких особливо використовувалися та прославилися в період сталінського режиму. «Якщо в кінці кінців ця структура з такими повноваженнями залишитися, то треба буде присвоїти новій державній податковій інспекції ім’я Лаврентія Берії», - зауважив М.Томенко.

Другою новацією Микола Томенко визначив, що, згідно з Податковим Кодексом, цій структурі і податковим інспекторам, які будуть діяти в ній, дозволяється непрямими методами здійснювати податковий контроль. «До непрямих методів віднесені такі речі, як економічний аналіз, спостереження, аналогії і економічні аналогії для контролю за витратами та доходами платників податків фізичних осіб», - зазначив він.

«Третя новація – для податкового контролю дозволяється проведення опитування платників податків фізичних осіб, - продовжив М.Томенко. Четверта – дозволено проведення позапланових виїзних перевірок, виходячи з аналізу податкової інформації». «Податковим інспекторам надається право обстежувати територію, приміщення і майно платників податків», - назвав М.Томенко 5 новацію.

«Я переконаний, що не лише опозиція, не лише бізнес, а й українське суспільство зробить все, щоб ці п’ять принципів поліцейської держави разом зі сталінською податковою інспекцією ніколи не були створені», - наголосив Микола Томенко, зауваживши, що, якщо Президент, уряд і коаліція не підуть на виключення цих норм із Податкового Кодексу, то можна очікувати дуже серйозні акції протесту про недопущення цієї абсурдної ситуації. Микола Томенко також назвав символічним, що нова влада почала зі встановлення пам’ятника Йосифу Сталіну у Запоріжжі, «а може закінчити створенням сталінського режиму з усіма його складовими: доносами, перевірками, затриманнями і, звісна річ, хабарами».