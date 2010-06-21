Москаль: якби я знав телефон Луценка, я б запитав, кого він понабирав у список

Народний депутат від НУ-НС, міністр внутрішніх справ опозиційного уряду Геннадій МОСКАЛЬ прогнозує, що ще кілька депутатів від «Народної самооборони» увійдуть до складу парламентської коаліції.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 101 від 21 червня).

«Я знаю, що кандидати піти є. Не підуть лише Тарас СТЕЦЬКІВ, Юрій СТЕЦЬ, Юрій ГРИМЧАК», - сказав він.

Г.МОСКАЛЬ також додав, що і він не має наміру поповнювати ряди коаліції. Він відзначив, що з даного питання всі знають його позицію і тому навіть не ведуть переговори. «Говорять з тими, у кого долоні пітні. Якщо я відчую, що політичний проект «Україна» закінчився, емігрую з України. А в коаліцію я не піду ніколи», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

При цьому народний депутат не зміг відповісти на запитання, як до подібних переходів ставиться лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО. «Я не можу сказати, давно з ним не спілкувався. Якби я знав номер його телефону, то зателефонував би ще напередодні цих подій і запитав, кого він понабирав в список. Адже я вважав, що ці люди йому зрадили!», - заявив він.

Г.МОСКАЛЬ також вважає, що лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО давно мав узяти приклад з лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і провести перереєстрацію депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня до складу коаліції “Стабільність і реформи” увійшли шестеро народних депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”: Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ і Віктор ШЕМЧУК.