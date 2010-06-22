Затримали банду, що «спеціалізувалася» на будинках заможних киян

У Києві та Київській області почастішали випадки нападів на будинки заможних людей, повідомив сьогодні на прес-конференції міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «останнім часом у Києві і Київській області було кілька зухвалих розбійних нападів на будинки досить заможних людей. І викрадалися досить великі суми грошей».

Міністр повідомив, що, позавчора було затримано злочинну групу з чотирьох чоловік, із них троє – жителі Молдови і один – Російської Федерації. У них вилучено маски, зброю і частину викраденого майна.

За інформацією А.МОГИЛЬОВА, члени цієї банди вже встигли придбати в Києві квартири. «Всі ці особи - спортивної статури, налаштовані на ведення злочинного способу життя», - зазначив він.

Як сказав міністр, одержано свідчення про їхню участь у восьми розбійних нападах. «Я думаю, там треба буде попрацювати, тому що група досить зухвала, яка працювала у великому регіоні», - зазначив він.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що міліція здійснюватиме перевірки всіх подібних фактів, зокрема в інших регіонах України.