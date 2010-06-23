Турчинов: інвестиції падають, борги зростають, восени знеціниться гривня

Перший заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що політичний тиск влади на бізнесменів призвів до зменшення на третину обсягів інвестицій у вітчизняну економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час брифінгу.

“За ці 100 днів значно зменшилися обсяги інвестування в українську економіку - десь на третину. Це дуже серйозний негативний показник”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, причиною цього є політичні переслідування бізнесменів.

О.ТУРЧИНОВ також прогнозує значне погіршення ситуації після ухвалення в цілому урядового проекту Податкового кодексу.

“Завдяки йому всі суб’єкти економічної діяльності переведуться в ранг злочинців, які будуть повинні доводити своє право займатися економічною діяльністю”, - вважає перший заступник лідера БЮТ.

Ще однією проблемою у діяльності нової влади, за його словами, є зростання заборгованості з повернення підприємствам податку на додану вартість (ПДВ). Як стверджує О.ТУРЧИНОВ, за 100 днів діяльності нового уряду цей борг зріс на 10 млрд. грн. і сягнув 30 млрд. грн.

“Наступна і достатньо серйозна проблема стосується покриття дефіциту бюджету”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, відсутність реальних реформ та відсутність міжнародних кредитів призводить до того, що цей борг покривається внутрішніми запозиченнями. О.ТУРЧИНОВ наголосив, що протягом двох останніх місяців на внутрішньому ринку відбулося запозичень на суму 15,2 млрд. грн., ще 6 млрд. грн. отримано від Національного банку України у вигляді перевищення доходів над видатками за минулий рік.

“Тобто це емісія Національного банку, яка використовується. І коли тенденція фінансування уряду за рахунок коштів НБУ не буде змінена, ми вже восени будемо мати проблеми, як у вигляді інфляційних процесів, так і знецінення національної валюти”, - переконаний О.ТУРЧИНОВ.