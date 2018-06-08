О.Попов: Леонід Михайлович - добра й довірлива людина, його просто використали

На 19,9 млрд. бюджету Київ має заборгованість 8 мільярдів… Я ніколи не пропонуватиму дурниць… Треба повернути Києву землю і власність, які було віддано з порушеннями… Інтерв’ю з "надзвичайним і повноважним" першим заступником Черновецького...

Найгучнішою кадровою новиною минулого тижня стало призначення екс-міністра ЖКГ Олександра Попова на посаду першого заступника голови КМДА. Тільки-но посівши друге столичне крісло, Попов заявив, що київську владну команду буде “кардинально змінено” й окреслив майбутній шлях боротьби з корупцією, зазначивши, що двох столичних чиновників уже заарештовано. Також Попов заявив, що між ним і мером Леонідом Чернівецьким відбулася розмова, і “ми домовилися, що я займаюся виконавчою владою, господарською діяльністю, а він – політикою”. “Я не претендую на політику і сподіваюся, що він не претендуватиме на мої повноваження”.

У столичній адміністрації Попову дістався кабінет колишнього мера Києва Олександра Омельченка. До речі, завтра перший заступник голови КМДА збирається зустрітися з Омельченком, щоб «порадитися». У робочий кабінет новий господар устиг принести тільки ікони й кілька шматків залізної руди, яка видобувається в його рідному Комсомольську (де він обирався мером чотири рази й під час трьох виборчих кампанії отримував понад 90% голосів виборців) і вважається ознакою достатку міста. Попов з задоволенням розповідає, що з цієї руди роблять сировину для металургійних підприємств Австрії, Німеччини, Польщі, Болгарії, а потім з неї виробляють кузови автомобілів “Вольво” і БМВ.

Експерти зазначають, що Попов – це ставка ПР на майбутніх виборах мера. Він і сам, якщо впорається зі столичними проблемами і мешканці Києва будуть задоволені, то, можливо, буде готовий «рухатися в напрямку крісла київського мера».

Перед тим, як потрапити в кабінет до Попова, я наштовхнулася на розлюченого першого заступника голови КМДА Дениса Басса, який саме виходив від Олександра Павловича. Тож інтерв’ю ми почали саме з питання про подальшу долю молодого чиновника з доволі підмоченою репутацією.

Пане Олександре, з вашого кабінету щойно вийшов Денис Басс, у пресі його називають одним з фігурантів відкритих кримінальних справ. Чи залишиться він на посаді, чи буде звільнений?

Точно не залишиться. Точно буде звільнений найближчим часом. Що стосується звинувачень на його адресу, думаю, це не питання до мене. Це питання правоохоронних органів. Ми переговорили про те, що я таке рішення прийняв, він буде звільнений завтра або післязавтра. Думаю, що більшість питань про призначення і звільнення будуть вирішені на цьому тижні.

У вас вже є кандидатури на вільні місця заступників?

Так, у мене є кандидати.

І хто ці люди?

Я вам не скажу. Думаю, ви побачите всі самі. Мені хотілося б, аби заступники, які працюватимуть у київській адміністрації, були фахово підготовлені й прогресивні.

Ви заявили, що двох працівників київської адміністрації вже було заарештовано. Що їм інкримінують?

Це були факти отримання хабарів за надання тих чи інших послуг.

Сьогодні столична влада таки заявила про збільшення комунальних тарифів...

Повернення до торішніх тарифів – це не моє питання. Тариф був прийнятий ще восени минулого року, він уже працював, я до нього ніякого відношення не маю. Моє завдання зараз – розробити такі механізми, такі кроки, щоб, навпаки, поліпшити ситуацію з соціальним захистом населення у зв’язку з можливим вступом у дію цих тарифів, про які ми говоримо. Я називав ці кроки. Перше – запровадження пільгового тарифу. Якщо своєчасно сплачуєш – 10-відсоткова знижка. Ми вираховуємо остаточну цифру можливості зменшення субсидій для споживачів житлово-комунальних послуг категорій, які працюють. Зараз це 20%. Я вважаю, що доцільно було б понизити цю планку до 15%, таким чином, за нашими розрахунками, приблизно 50-55 тисяч чоловік могли б отримати цю знижку й мати можливість отримувати субсидію.

Але пан Янукович запевняв після підписання харківських угод, що тарифи для населення зростати не будуть. Виходить, рішення про підвищення суперечить заяві президента?

Ні. Воно не суперечить. У жодному напрямку. Якраз президент і Кабмін усе зробили для того, щоб не мати ризиків підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. Я називав конкуренті цифри, скільки це могло б коштувати, це ціна більш як у два рази: за однокімнатну квартиру довелось би сплачувати практично 500 грн., двокімнатну – 900 грн., трикімнатну (60 кв. м) – 1200 грн. Зниження вартості ціни на природній газ, який ми закуповуємо в РФ, це дуже суттєвий крок, за який відповідали центральні органи влади. Але є і відповідальність місцевих органів влади.

На тих територіях, де тарифи були економічно обґрунтовані, питання про їх підвищення автоматично відпадає. А в Києві за тепло й воду ми як споживачі платимо всього 44% від собівартості, тобто 56% треба компенсувати або з місцевого бюджету, або піднімати тарифи. Ситуація так склалася, що місцевий бюджет неспроможний сьогодні знайти можливість компенсувати цю різницю в тарифах. Аналогічна ситуація і в державному бюджеті. Тому об’єктивно стоїть питання, як входити в опалювальний сезон і як розраховуватися за спожитий природний газ. Ризикувати стабільними житлово-комунальними послугами, а іншими словами, життєзабезпеченням міста, тим більше столиці України, – у такі ігри, відверто кажучи, грають тільки божевільні.

Торік Київ запозичив у комерційних банків 900 млн. грн., щоб розрахуватися за газ, і погашення цієї суми припадає на січень наступного року. Цього року столиця має намір запозичити ще 2 млрд., щоб знову погасити борги за газ. Розраховуватися за газ кредитами й векселями – хіба це по-столичному? Це спіраль, яка веде лише вниз. Як ви повертатимете Києву спроможність платити самостійно за спожиті енергоресурси?

Тут немає швидких рішень. Маємо те, що маємо на даний час. Два мільярди – це ще питання... Поки що остаточного рішення немає стосовно позики. Пропозиції є…

Проте заступник Черновецького пан Голубченко вже озвучував цю цифру…

Так. І певною мірою це вихід з ситуації... Я хотів би, щоб, даючи хід цьому рішенню, ми розуміли, що матимемо підтримку щодо погашення наших боргових зобов’язань, у тому числі з боку Кабміну.

Ситуація з бюджетом у нас дуже непроста. На 19,9 мільярда гривень річного бюджету маємо заборгованість у 8 мільярдів, яку треба повертати. Не сьогодні, але в принципі треба повертати... І сплата відсотків за кредитами сьогодні становить 750 мільйонів на рік. Безумовно, збільшення нашого боргу погіршуватиме ситуацію. Тому від такої практики треба відходити. Якщо вже і брати кошти, то для того, щоб вкладати їх у розвиток, в економіку, щоб вони створювали якийсь окупний механізм.

А нині ситуація просто критична. Є факт того, що ми не можемо проплатити за газ. Тарифи не відповідають затратам. Борги – 2 мільярди. Як з цього виходити? Газ нам більше безоплатно не дадуть.

На якийсь термін ми це питання можемо вирішити тільки таким чином...

У цьому контексті дуже важливий напрямок – енергозбереження. На жаль, у Києві дуже невелика кількість населення мають лічильники на гарячу й холодну воду, газ. Цього року ми їх активно встановлюватимемо, це дасть можливість платити людям за реальні спожиті ресурси, а не суми, які їм нарахували.

За Черновецьким та його командою тягнеться корупційний шлейф, а вас експерти характеризують поки що досить позитивно, як доброго господарника. Чи не боїтеся заплямувати свою репутацію співпрацею з цією командою?

Ми були знайомі з Леонідом Михайловичем, але не дуже добре. Леонід Михайлович, на мою думку, дуже добра людина й довірлива. Мені здається, що в деяких моментах цю його доброту й довірливість просто використовували. Це моє перше враження.

Я ніколи не пропонуватиму дурниць. Я не звик цього робити. Ті рішення, які я прийматиму, і пропонувати йому разом приймати, будуть виважені й відповідатимуть інтересам суспільства. Думаю, це основа наших взаємовідносин і сьогодні, і завтра, і на майбутнє.

Команду Черновецького звинувачують, зокрема в махінаціях з землею. Якщо буде встановлено, що земельні ділянки продавалися чи переводилися в приватну власність з порушенням законодавства, чи відбиратимуть землю назад?

Я хотів би мати й думаю, що матиму заступника, якому буде поставлено завдання повернути в комунальну власність міста і земельні ділянки, і комунальну власність, яка на думку експертів-юристів, є такою, що може буде повернута, адже вона була віддана з порушенням тих чи інших законів, нормативних актів. Це треба зробити обов’язково. По-перше, це належить киянам, і воно має їм належати. По-друге, це основа наших муніципальних активів. А активи нам потрібні, адже вони дають змогу випускати облігації муніципального займу, співпрацювати з міжнародними фінансовими установами для того, щоб якнайскоріше вирішувати питання розвитку міста.

Дуже важливим питанням є підвищення доходів місцевого бюджету. Я точно знаю, що сьогодні в тіньовому обігу економіки міста перебуває значна кількість коштів. Їх треба легалізувати. Це мільярди гривень. Упевнений, що разом з правоохоронними органами цим потрібно зайнятися і вирішити це питання.

Чи буде, на вашу думку, перейменовано вулиця Мазепи на прохання російського патріарха Кирила?

Я зараз не можу відповісти на це запитання. Але моя принципова позиція – не чіпайте історію. Ми з вами прожили вчорашній день, і кожен може його по-різному трактувати. А якщо минули сотні й більше років, то як воно є, так і має бути…

Тобто ви вважаєте, що вулиця Мазепи має залишитися?

Так повинно бути. Але це моя думка. З цього питання треба радитися з Київрадою.

Я впевнений, що без розвитку духовності, ми не будемо мати консолідованого й сильного суспільства. Патріотизм, зокрема, залежить і від духовного виховання всіх мешканців, і особливо молодого покоління. Я приділятиму цьому увагу.

Розмовляла Анна Ященко