Опозиція та коаліція зійшлися в оцінках Вєрки Сердючки

Учасником міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" від України цього року став Андрій Данилко (Вєрка Сердючка). Його визнано переможцем під час інтерактивного голосування 9 березня в прямому ефірі Першого національного телеканалу. Андрій отримав максимальний бал від журі відбіркового конкурсу та обігнав на кілька тисяч голосів у глядацькому голосуванні. Ми запитали політиків про те, які почуття викликає в них український делегат на конкурсі Євробачення?

Лесь Танюк, народний депутат, “Наша Україна»:

Відправлення Данилка на Євробачення я оцінюю як суттєве пониження рейтингу України. Україна сама себе представляє в такому фарсовому варіанті. Данилко – талановитий хлопець, але презентувати її в такому вигляді – це образа честі та гідності держави.

Данилко сам сказав, що представляє не Україну, а жанр. Але таким чином цей жанр – борщу, сала та Вєрки Сердючки – презентує Україну. Актор такого рівня, як Данилко, мав би це усвідомити... Зрештою він прийде до того, до чого прийшов у кінці життя Тарапунька, який казав, що вони зі Штепселем зробили дуже погану справу популяризуючи тип “чухраїнця”. Їх попереджали про це і Крушельнцький (відомий український актор і режисер радянської доби. - Авт.), і Бучма (український актор і режисер, народний артист СРСР. – Авт.), але Штепсель і Тарапунька тоді були молоді, задиркуваті, не слухалися...

Оксана Білозір, народний депутат, “Наша Україна”:

У мене немає слів. Тільки емоції. Звичайно, негативні...

Ярослав Сухий, народний депутат, фракція “Регіонів”:

До цієї ситуації слід ставитися з почуттям гумору. Добре, що не цей артист представляє все естрадне мистецтво України...

Що ж до Євро бачення, то мені, наприклад, неприємно було дивитися на ті спотворені фінські морди, які перемогли торік. Але я не думаю, що це був весь фінський народ – спокійний та поміркований. Гадаю, Андрій переможе, бо за нього вся Росія проголосує.

Володимир Яворівський, народний депутат, голова парламентського комітету з питань культури та духовності, БЮТ:

Після виступу Руслани, яка продемонструвала національний темперамент, кореневу національну культуру з відголосками Гуцульщини степу ми заявили про себе. У неї навіть підтанцівки – усе було національне. І це потрясло Європу. Що буде далі – не знаю. Нас сприйматимуть як державу гермафродитів – люди не зрозуміють, що то воно таке, що це за карикатура на людину, на стать? Я вже не кажу про цей сірий голос.

З чим виходить Україна? Ця людина ще за тиждень не могла визначитися, від якої держави вона поїде – чи від Казахстану, Росії, чи від України. І врешті-решт він оголосив, що представляє жанр. Навіть якщо “жирна” Європа, яка вже наїлася прекрасних голосів, прекрасних мелодій, обере Данилка (торік же виграли конкурс якісь страшилки), то це все рівно буде ганьба для нашої культури.

Ольга Герасим’юк, народний депутат, “Наша Україна”:

Не слід драматизувати ситуацію. На попсовий конкурс їде попсовий виконавець. Хлопець він талановитий, його суржик ніхто там не зрозуміє.

Тарас Чорновіл, народний депутат, фракція “Регіонів”:

Є таке поняття, як народне жлобство. Сумно, що в нас так багато людей, які підпадають під цю категорію. Чомусь представники класу народних жлобів найбільш активні у всілякого роду телефонних та Інтернет-голосуваннях. Їхня активність призвела до такого збочення.

Наша національна система відбору на Євробачення виявилася хворою. Причому тут поєднується елемент народного та експертного жлобства. І коли я почув, що ще й експерти підтримують це рішення, то взагалі був вражений.

Ми говоримо про розвиток національної культури, а приймаються рішення, за які соромно. Це буде перше Євробачення, яке я не дивитимуся. Чим нижчу позицію займе Данилко, тим краще... Кажуть, після торішньої перемоги в конкурсі “монстрів” (гарячих фінських хлопців), Сердючка має шанси ввійти в першу трійку. Якщо так, то це свідчить про низький рівень оцінки конкурсу.

Щодо торішніх переможців, то це – прояв молодіжної субкультури, яка може набувати жорстких форм. А Сердючка – це жлобська субкультура. Він ніби показує – ось такі вони дурні, гермафродити... Мені соромно.

Маша Міщенко