Тимошенко заявляє, що за «газ Фірташа» Газпрому заплатили $1,7 млрд

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає політичним переслідуванням арешт екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

«Цей арешт людини, яка займала державницьку позицію, пов’язаний з політичним переслідуванням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, це є першим кроком і першим прикладом того, як команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА може кинути за грати людину, яка захищає національні інтереси.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що цей арешт пов’язаний безпосередньо з розмитненням 11 млрд. кубометрів газу, які «начебто належали «РосУкрЕнерго».

При цьому вона наголосила, що ці 11 млрд. кубометрів газу належали Україні.

«Я сьогодні оприлюдню відповідну угоду між НАК «Нафтогазом» та «Газпромом» про купівлю цього газу за 1,7 млрд. дол.», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ вважає, що подібним арештом нинішня влада намагається «освятити» повернення «РосУкрЕнерго» коштів у сумі від 3 до 5 млрд. дол. згідно з відповідними рішеннями Стокгольмського арбітражного суду.

«По суті, сьогодні можна стверджувати, що саме Президент звернувся до Стокгольмського суду, щоб повернути кошти своїм компаньйонам», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також зауважила, що нині незрозуміло, на якій підставі пред’являються претензії екс-голові Держмитслужби, оскільки ще 16 березня 2009 року Шевченківський районний суд Києва встановив, що митники діяли законно при розмитненні цих 11 млрд. кубометрів газу.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що саме вона давала прямі доручення керівникам НАК «Нафтогаз» та митної служби щодо розмитнення цього газу.

«Тому, я думаю, що правоохоронці мають в першу чергу звертатися до мене, як до екс-прем’єр-міністра, за поясненням… Я готова відповідати за кожне своє доручення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зауважила, що її команда за допомогою кращих правозахисників та адвокатів захищатиме екс-голову Держмитслужби А.МАКАРЕНКА та інших колишніх посадовців від свавілля діючої влади.

Крім того, на думку лідера БЮТ, якщо в Україні ще залишилися «не маріонеточні суди», то вони не ухвалюватимуть незаконних рішень.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що її команда звертатиметься до лідерів всіх європейських країн, ПАРЄ та Моніторингового комітету Ради Європи з детальною інформацією щодо подій, які нині відбуваються в Україні.