Янукович хоче свій загін, з нього братимуть у президенти і прем'єри

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює створення системи президентського кадрового резерву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Ради регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогодні підготовлено проект указу про формування президентського кадрового резерву.

За його словами, досвід інших країн, в тому числі США, Росії, Казахстану засвідчив, що подібні кадрові резерви дозволяють сформувати «передовий загін лідерів, фахівців, який здатний проводити прогресивні реформи, вести за собою людей».

Глава держави наголосив, що цією програмою передбачено відбір обдарованої молоді, яка навчатиметься у кращих вищих навчальних закладах не лише України, а й світу, щоб потім ці молоді фахівці могли працювати в державних установах на всіх рівнях.

«Це (будуть) майбутні міністри, майбутні фахівці найвищого рівня, в тому числі президенти і прем’єр-міністри», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також глава держави наголосив, що потрібно створити «інтерв’ю-центри», в яких виявлятимуть обдарованих працівників, зайнятих у недержавній сфері, і запрошуватимуть їх на роботу у державні установи.

«Я вважаю, що в Україні настав час якісного кадрового відбору серед молодих людей», - сказав Президент, додавши, що в державі необхідно створити високоякісне конкурсне середовище, яке сприятиме появі у державному секторі високоосвічених фахівців.