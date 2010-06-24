Бондарчук: основні поставки зброї до Грузії були при Януковичу

Відправлений у відставку 10 червня генеральний директор "Укрспецекспорту" Сергій БОНДАРЧУК відзначає, що основні поставки озброєння до Грузії було зроблено при уряді нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це С.БОНДАРЧУК сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№106).

Він наголосив, що всі поставки озброєння до Грузії були абсолютно законними. С.БОНДАРЧУК нагадав, що експорт зброї жорстко регулюється внутрішнім законодавством. Так, для проведення будь-яких поставок необхідний дозвіл служби експортного контролю при Кабінеті Міністрів. «До речі, основні поставки озброєння до Грузії проводилися в 2006-2007 роках, коли уряд очолював нинішній Президент Віктор ЯНУКОВИЧ», - відзначив він.

За словами С.БОНДАРЧУКА, в 2006 році обсяг поставок був близько 65 млн. доларів, в 2007 – більш як 81 млн. доларів. Потім пішло зниження – близько 50 млн. доларів в 2008 році, 8,3 млн. доларів в 2009. «Причому в 2007 році, за В.ЯНУКОВИЧА, проходили й ті поставки, щодо яких нині час від часу здіймається галас. Там були і літаки, і бронетехніка, і радіолокація, і дивізіон «Бук», - відзначив екс-глава «Укрспецекспорту».

Кажучи про те, чому відбулося таке різке зниження поставок в 2009 році, він висловив думку, що на це вплинула «істерія з боку агентів впливу і симпатиків Росії», що розгорнулася в Україні. С.БОНДАРЧУК вважає це тимчасовим явищем. «Переконаний, що поставки триватимуть і після 2010 року, тому що це економічно вигідно Україні», - наголосив він.

На запитання, чи зустрічався він за час своєї роботи з фактами зовнішнього тиску на діяльність "Укрспецекспорту", С.БОНДАРЧУК відповів, що основний політичний тиск був з боку Росії, він був пов`язаний з поставками озброєння до Грузії. «І з`явився він після подій серпня 2008 року, роки на підтримку СААКАШВІЛІ до Грузії прилетіли президенти декількох країн, зокрема й України», - додав він.