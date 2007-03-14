Як треба ”валити” референдум за відставку Київської міськради і Черновецького (зразок)

Ініціативній групі, організованій 27 січня 2007 р. на загальних зборах громадян України для збирання підписів під вимогою про призначення місцевого референдуму з питань дострокового припинення повноважень Київської міської ради та Київського міського голови відмовлено у реєстрації у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, Управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перевірило на відповідність чинному законодавству документи зборів громадян України – мешканців міста Києва, які відбулися 27 січня 2007 р. з приводу проведення місцевого референдуму.

Як повідомив журналістів в.о. заступника голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ, на порушення норм статей 15, 16, 17 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» для реєстрації ініціативної групи були подані документи, які не передбачені чинним законодавством, і, водночас, не подано документ, подача якого є обов’язковою.

Зокрема, за словами В.ГОЛОВАЧА, відсутній окремий документ із точним формулюванням питань, що пропонується винести на референдум.

Крім того, повідомив він, відповідно до протоколу зборів громадян у зборах взяло участь 214 громадян. Під час перевірки реєстраційного списку учасників зборів було встановлено відсутність особистого підпису КОВЕЙНА Олександра Юрійовича, що не дає можливості встановити факт його присутності на зборах. У зв’язку з цим результати голосування з питань порядку денного є такими, що не відповідають дійсності, - наголосив В.ГОЛОВАЧ.

Крім того, за словами В.ГОЛОВАЧА, в списку членів ініціативної групи та зобов’язань про додержання законодавства України про референдум виявлено розбіжності в написанні паспортних даних громадян України.

Також перевіркою встановлено невідповідність даних щодо місця проживання 11 членів ініціативної групи, що перешкоджає реєстрації зазначених членів ініціативної групи.

Таким чином, заявив В.ГОЛОВАЧ, ініціативній групі, організованій 27 січня на загальних зборах жителів Києва з питань проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Київської міської ради та Київського міського голови, відмовлено у реєстрації у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

Як повідомляв УНІАН, п’ятьом ініціативним групам, які раніше подавали документи своєї реєстрації Київському міському голові, також було відмовлено у зв’язку виявленими порушеннями в документах.