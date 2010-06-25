Королевська: такий Податковий кодекс не вигідний ні бізнесу, ні бюджету

Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики підготував вже більше 100 поправок до Податкового кодексу. Про це повідомила на брифінгу голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, всі ці поправки будуть передані в профільний комітет з митної і податкової політики, робота над поправками триватиме.

Як відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА вчора під час слухань "Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу," Комітет з питань промислової і регуляторної політики розраховує обговорити кодекс, знайти в ньому позитивні моменти, підготувати ще необхідні поправки. «Я думаю, тільки з нашого боку їх буде більше 200. Всього комітет з митної і податкової політики планує одержати більше тисячі поправок. І ми з вами чудово розуміємо, що документ, який матиме більше тисячі поправок, не може бути працездатним документом, лежати в основі розвитку економіки в країні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в економічних колах вважають, що даний Податковий кодекс має бути відкликаний, і повинна бути створена профільна робоча група, до якої увійдуть експерти, підприємці, громадські організації. «Не може сама влада, самі фіскальні органи писати під себе правила, тому що даний Податковий кодекс не вигідний бізнесу, громадянам України і бюджету, оскільки ще більше відкриває лазівок, шляхів уникнення податкової бази. Він непрозорий, незрозумілий, в ньому задіяна безсистемна позиція щодо пільг, він не вирішує соціальної рівності, там відсутня норма податку на багатство, про що йшлося, відсутня диверсифікована шкала за доходами фізичних осіб», - сказала голова комітету.