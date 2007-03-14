Лужков готовий підтвердити свою позицію щодо Криму представникам СБУ

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ готовий зустрітися з представниками Служби безпеки та Міністерства закордонних справ України й знову підтвердити свою позицію щодо Криму. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-служби мера і уряду Москви.

"Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ готовий зустрітися й провести бесіду з представниками цих відомств, щоб підтвердити висловлювання, зроблені ним у Криму впродовж останньої поїздки", - йдеться в заяві прес-служби.

Прес-служба нагадує, що 21 лютого на церемонії відкриття центру "Дім Москви" в Севастополі Ю.ЛУЖКОВ згадав про "проблеми, які відірвали Севастополь від Росії, відірвали Крим від Росії".

При цьому прес-служба мера Москви зазначає, що Ю.ЛУЖКОВ переконаний, що «слова, сказані в Севастополі, відображають думку переважного числа росіян за наслідками розвалу СРСР, зокрема щодо Криму й Севастополя, а також бажання москвичів здійснювати допомогу Чорноморському флоту».

У заяві прес-служби мера Москви підкреслюється, що Ю.ЛУЖКОВ «переконаний у своїй позиції, а також у тому, що його висловлювання жодним чином не є втручанням у внутрішні справи України».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Міністерство закордонних справ України заявило, що українська сторона розцінює висловлювання Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі як крок, направлений на нагнітання напруженості в суспільстві, підрив добросусідських відносин і стратегічного партнерства між Україною і Росією. У коментарі МЗС нагадувалося, що 21 лютого в Севастополі мер Москви дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова в складі України.

Особливу стурбованість у МЗС викликали також публічні заклики Ю.ЛУЖКОВА до громадян України брати участь у масових акціях, що мають політичний характер, що є прямим втручанням у внутрішні справи іноземної держави. МЗС України висловило надію, що такі дії згаданого посадовця одержать відповідну оцінку з боку російської влади, про що буде поінформована українська сторона.

23 лютого в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що реакція України на висловлювання Ю.ЛУЖКОВА під час перебування в Севастополі буде жорсткою.