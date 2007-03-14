Балога: Наша Україна і БЮТ не облишать коаліцію в спокої

“Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре наголосив на потребі присвятити всі зусилля Уряду і парламенту подоланню тих соціальних проблем, які накопичилися за останній час в українському суспільстві. Треба пам’ятати, що саме забезпечення соціальних стандартів життя громадян є прямим обов’язком всіх органів державної влади”, - заявив голова Ради партії “Наша Україна” Віктор БАЛОГА сайту Разом.

Голова Ради партії “Наша Україна” впевнений, що “опозиційне об’єднання «Нашої України» та БЮТ поділяє таку стурбованість Глави держави, а тому й надалі скоординовано та послідовно буде виконувати свою програму – положення, записані в Угоді про Об’єднану опозицію. Ми стояли і стоятимемо на позиціях захисту добробуту українців, а також недопущення безвідповідальності та байдужості з боку певних політичних сил у ставленні до наростання політичної та соціально-економічної кризи в державі”.

В.БАЛОГА заявив що, “разом із БЮТ «Наша Україна» й надалі вимагатиме від «червоно-синьої» коаліції виконання 17 пунктів, викладених у нашій заяві від 13 березня цього року. «Наша Україна» і БЮТ діятимуть спільно і злагоджено для захисту спільних для нас демократичних цінностей та історичного вибору українського народу”.

Він також нагадав, що сьогодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначив, що демократична опозиція представляє близько половини українського населення та складу парламенту, а тому розгляд її вимог є нагальним обов’язком як Президента, так і Уряду й парламентської більшості..