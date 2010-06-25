Міллер: у СП з Газпромом Україна внесе газотранспортну систему

"Газпром" вже зробив Україні пропозиції по конкретних родовищах, які він готовий внести в спільне підприємство з НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив голова російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР на брифінгу після річних зборів акціонерів, передає РІА “Новости”.

"Ми б могли йти до об`єднання через СП. По першому етапу створення СП: з боку "Газпрому" ми вже робимо пропозиції по конкретних родовищах, які б могли бути внесені "Газпромом" в це СП", - повідомив О.МІЛЛЕР.

При цьому він додав, що "в це СП з боку України буде внесена газотранспортна система і активи видобутку НАК "Нафтогаз України", з боку "Газпрому" - зрозуміло, що запаси газу з родовища видобутку повинні бути більше, тому це великі родовища. Вже настав той час, коли ми могли б обговорювати обсяги запасів".

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКО повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створене на паритетних засадах.

«Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах - 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які б могли бути внесені в спільне підприємство кожною із сторін», - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» - російська газовидобувна і газорозподільна компанія. Є світовим лідером галузі. Володіє найбільшою в світі газотранспортною системою протяжністю 159,5 тис. км. На обслуговуванні 165 дочірніх газорозподільних організацій «Газпрому» знаходиться 445,3 тис. км розподільних газопроводів, що забезпечують транспортування 164,3 млрд. куб. м природного газу.

Держава є власником контрольного пакета акцій «Газпрому» - 50,002%. За міжнародними стандартами PRMS, доведені і вірогідні запаси вуглеводнів компанії оцінені в 27,3 млрд. т у. т., вартість запасів - 230,1 млрд. дол.