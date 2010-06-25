Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренате ВОЛЬВЕНД та Майліс РЕПС констатують, що політична ситуація в Україні залишається дуже поляризованою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхній інформаційній записці за результатами візиту до України 1-4 червня цього року, текст якої міститься на сайті Моніторингового комітету ПАРЄ.

“На жаль, ми відзначаємо, що політична атмосфера залишається складною і поляризованою в країні, в тому числі як результат способу та поспішності реформ, що здійснюються”, - зазначається у документі.

Співдоповідачі звертають увагу на той факт, що хоча консолідація влади після президентських виборів в Україні може вважатися позитивним результатом, водночас, за оцінками ряду експертів, може привести до монополізації влади.

“Члени опозиції, а також незалежні спостерігачі та окремі члени правлячої коаліції висловили свою стурбованість, що ця консолідація влади може перетворитися на концентрацію або навіть монополізацію влади в руках однієї політичної групи. Потенційно - це питання, що може викликати стурбованість”, - зазначаються співдоповідачі ПАРЄ.

Вони також звернули увагу на формування коаліції, яке, за оцінками української опозиції та окремих експертів, відбулося з порушенням Конституції України.