Ізраїль просто вирішив, що прийшов час скасувати українцям візи

Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН не береться прогнозувати, чи стане сигналом для ЄС встановлення безвізового режиму між Ізраїлем та Україною.

Про це вона заявила в ефірі “5-го каналу”.

Посол пояснила, що ЄС для скасування візового режиму висуває зовсім інші умови, ніж Ізраїль.

"У Ізраїлю не було жодних умов. Ми просто з ряду причин - економічних та політичних - вирішили, що прийшов час це зробити", - додала вона.

З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН зауважила, що у Євросоюз проводить іншу візову політику, ніж Ізраїль.

"Але, наскільки я знаю, між Європою та Україною йде дуже інтенсивний переговорний процес з цієї теми. Наскільки вплине відміна віз між нашими двома країнами на Європу та її політику - важко сказати, бо у них інші умови", - додала посол.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Ізраїль ухвалив пропозицію міністрів туризму і закордонних справ про скасування візового режиму з Україною.

Домовленості про скасування віз Україна та Ізраїль досягли наприкінці 2009 року.

МЗС України сподівається завершити процедури щодо введення безвізового режиму з Ізраїлем до осені цього року.