Тимошенко: знаю, що ми з вами однодумці

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО привітала всіх, хто крокує в доросле життя, з Днем молоді.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Звертаючись до юнаків і дівчат Ю.ТИМОШЕНКО побажала, “щоб усі гарні якості, які притаманні молоді - оптимізм, енергійність, коли потрібно - максималізм, жадоба до життя, бажання вчитися - ви зберегли назавжди”.

При цьому вона зауважила, що “молодість це не обов‘язково вік, це - стан душі та філософія життя”.

“Українська молодь дуже талановита та освічена, і ми, дорослі, пишаємося вами та вашими досягненнями”, - наголосила лідер БЮТ і додала: “Знаю, що ми з вами однодумці в тому, що Україна має бути і стане впливовою, заможною та шанованою країною у світі”.

Вона висловила впевненість, що “разом з молоддю побудувати справедливу країну можливо, і я розраховую на вашу підтримку, мої любі!”

Ю.ТИМОШЕНКО побажала молодим людям, щоб вони достойно долали усі труднощі та перепони, які з`являтимуться на їх шляху. “Хочу, щоб усі ваші бажання обов`язково стали реальністю, а удача і любов супроводжували вас усе життя! Здоров`я вам, віри у власні можливості і небайдужості!”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО у своєму привітанні.