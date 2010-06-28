Німці обурені затриманням представника фонду Аденауера в Києві

Заборона на в’їзд в Україну представнику Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ була скасована за втручання уряду Німеччини.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це повідомив на прес-конференції у Берліні речник федерального уряду Крістоф ШТЕГМАНС, коментуючи інцидент у міжнародному аеропорту «Бориспіль», де 26 червня Н.ЛАНГЕ не пускали в Україну.

За його словами, уряд ФРН у майбутньому пильно стежитиме за діями української влади у цьому питанні.

«Сподіваємося, що Україна не чинитиме перепон роботі німецьких фондів і діятиме у відповідності до європейських стандартів», - наголосив речник.

У головному офісі фонду Аденауера у Берліні події в аеропорту «Бориспіль», де Н.ЛАНГЕ протримали десять годин в ізоляторі для «нелегалів», назвали «неординарною ситуацією». У фонді наполягають на повноцінному розслідуванні інциденту.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на власні джерела повідомляє, що для врегулювання ситуації німецькій стороні довелося контактувати особисто з головою СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ. У справу довелося втрутитися, зокрема, президенту Європарламенту Єжи БУЗЕКУ, пише FAZ.

Сам Н.ЛАНГЕ не виключає, що його затримання може бути пов’язане із роботою фонду. Серед основних партнерів німецької організації, яка спеціалізується на політичній освіті та експертизі, партія «Батьківщина» на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, нагадує “Німецька хвиля”.

Офіційний Київ поки не надав жодних коментарів з приводу інциденту з Н.ЛАНГЕ в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні Фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.

Фонд Конрада Аденауера є міжнародним демократичним фондом, який створено Християнсько-демократичним союзом - правлячою політичною партією Німеччини на чолі з Канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ. Фонд Аденауера представлений у 120 країнах світу.