У Харкові міліція оточила Катеринчука на його прохання

У Харкові забороняють лідеру руху «Європейська платформа для України» народному депутату Миколі КАТЕРИНЧУК встановлювати сцену для зустрічі з виборцями.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини на майдані Свободи в центрі Харкова стоять два автомобілі, які не можуть розвантажити обладнання, призначене для встановлення сцени – на 16 березня тут запланована зустріч народних депутатів з виборцями.

Після того як суд призупинив дії, пов’язані з підготовкою до мітингу Громадянського руху «Народна самооборона» у п’ятницю, два народні депутати хочуть від свого імені організувати зустріч з виборцями на тому ж місці 16 березня. Як повідомив М.КАТЕРИНЧУК, відповідна телеграма від народних депутатів була надіслана до Харківської міськради.

Натомість секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, який прибув на майдан Свободи, протестує проти встановлення сцени, посилаючись на рішення суду щодо мітингу «Народної самооборони», і не погоджується з аргументами М.КАТЕРИНЧУКА. Народний депутат продемонстрував відповідні документи і наголосив, що сцена призначена саме для виступу депутатів.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН, за свідченнями очевидців, годину тому М.КАТЕРИНЧУК попросив у міліції захисту, поскаржившись на те, що Г.КЕРНЕС штовхнув його. Правоохоронці прийняли рішення взяти під охорону народного депутата і оточили його.

У ці хвилини на майдані Свободи зібралося близько 200 осіб.

Неофіційно представники міліції стверджують, що у натовпі перебувають люди, які діяли у Харкові 16 грудня під час мітингу на вулиці Клочківській, коли сталося побиття людей.

Представники сторін чекають рішення Дзержинського райсуду Харкова, який сьогодні розглядає позов міськвиконкому з проханням заборонити мітинг «Народної самооборони».