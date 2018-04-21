Чому не призначили Огризка?

Верховна Рада України вирішила перенести на вівторок, 20 березня, розгляд питання про призначення Володимира Огризка на посаду міністра закордонних справ України. Ми поцікавилися у членів “антикризової коаліції” та представників опозиції, чому відклався розгляд цього питання.

Ярослав Сухий, ПР:

НАМАГАЄМОСЯ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З ПРЕЗИДЕНТОМ, ЩОБ З’ЯСУВАТИ

Учора ввечері було досягнуто якихось домовленостей між Президентом та прем’єром, а сьогодні зранку вони були розірвані. Тому слухання перенесли. Я не знаю, що саме було темою для розмови між ними, ну, був якийсь компроміс, баш на баш. Але чомусь усе зруйновано... Зараз намагаємося зв’язатися з Президентом, щоб з’ясувати.

Ганна Герман, ПР:

З’ЯВИВСЯ ДИВНИЙ ЛИСТ ВІД БАЛОГИ

Прем’єр-міністр, Президент та спікер домовилися про призначення Огризка, але це було вчора ввечері, і прем’єр-міністр просто фізично не встиг зустрітися з фракцією. А зранку з’являється дивний лист від Балоги (Віктор Балога – голова Секретаріату. – Авт.) про те, що він просить перенести призначення на тиждень. Це викликало певне сум’яття, і ми вирішили на дуже короткий строк відкласти розгляд. У вівторок ми повернемося до розгляду.

Тарас Чорновіл, ПР:

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПОДАВАВ КАНДИДАТУРУ ОГРИЗКА

Президент особисто попросив проголосувати за кандидатуру Огризка. Прем’єр та спікер погодилися, і сьогодні зранку виникає історія... Комітет державного будівництва зранку перевіряв відповідність кандидатур на посади й відповідність поданих на них документів, і ми дізналися, що кандидатури Огризка немає. Виявляється, що кандидатуру вніс не Президент, а Балога, який не є суб’єктом, який може вносити такі кандидатури. Ми про це дізналися тільки в залі. А вже зранку народний депутат Віктор Тихонов, голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, каже, що Балога, посилаючись на Президента, просить перенести це питання. Ми згодилися на перенесення. Учора багато що говорилося на зустрічі прем’єра, Президента та спікера. Але оскільки є криза довіри, і основне в цих розмовах – відновлення довіри. Ви ж знаєте нашого Президента, він не може говорити конкретно, він говорить вобще...

В’ячеслав Кириленко, НУ:

“РЕГІОНИ” НЕ ПОГОДИЛИ ОГРИЗКА З КРЕМЛЕМ

Учора було отримано згоду прем’єра на голосування щодо призначення міністра закордонних справ, але “Регіони” вночі не змогли узгодити кандидатуру Володимира Огризка з Кремлем. Коаліція показала, що слово, дане голові держави, нічого для них варте. Вони показали свою несамостійність.

Олександр Турчинов, БЮТ:

УСЕ ВАЛЯТЬ НА ТИМОШЕНКО

Я не вірю, що можливі якісь домовленості між Президентом та прем’єром. Сьогоднішня ситуація це продемонструвала. Хто їм заважав голосувати за міністра закордонних справ? Вони ворога шукають? Кажуть, що ситуація змінилася після зустрічі Президента з Тимошенко. Їм тепер звично все валити на Тимошенко, вони ж бояться її. Одне слово, наші “Сімнадцять миттєвостей весни” (мається на увазі документ, підписаний БЮТ та “Нашою Україною”, який містить 17 вимог. – Авт. )призведуть до повної перемоги справедливості.

Маша Міщенко