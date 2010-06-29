У БЮТ вже «записали» Ахметова з Колесніковим у чергу до Хорошковського

У фракції БЮТ заявляють, що нині 5 з 8 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення є «людьми голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО.

За його словами, троє з чотирьох членів Нацради, які були призначені сьогодні, є представниками В.ХОРОШКОВСЬКОГО, а до цього він контролював ще двох членів Нацради.

«Таким чином 5 з 8 членів Нацради є агентами голови СБУ», - заявив О.ЛЯШКО.

Він наголосив, що тепер саме ці члени Нацради видаватимуть телеканалам, лояльним до опозиції, ліцензії на частоти мовлення.

При цьому О.ЛЯШКО звернув увагу, що до складу Нацради не була призначена жодна кандидатура, запропонована опозицією.

У свою чергу, член фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, що сьогоднішнє призначення членів Нацради є «плювком в обличчя телевізійникам та радійникам».

«Тепер пану АХМЕТОВУ та пану КОЛЕСНІКОВУ (мають стосунок до телеканалу «Україна» - УНІАН) доведеться стояти в черзі до ХОРОШКОВСЬКОГО і просити нарізати їм частоти», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 червня, Верховна Рада України обрала чотирьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Миколу ФАРТУШНОГО, Ірину ОПІЛАТ, Оксану ЄЛМАНОВУ та Євгена БАРАНОВА.

На голосування в сесійну залу ВР було внесено 23 кандидатури.